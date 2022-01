Ben Affleck volverá a interpretar a Batman

ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck reveló que volverá a interpretar a Batman. Estas declaraciones las realizó ante el próximo estreno de una nueva película del superhéroe, aunque esta vez con Robert Pattinson como el personaje personal. Sin embargo, Affleck será de nuevo el Caballero de la Noche.

Durante una entrevista para Herald Sun, el actor señaló que será Batman, una vez más. Su participación se dará en la nueva película de The Flash, siendo éste el último que realice para el universo de DC Comics. De acuerdo con sus declaraciones la participación en este filme ha sido de su agrado.

Agradece su participación como Batman

“Nunca había dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que ha hecho, han sido en la película de ‘The Flash’. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y realmente interesante y diferente, pero no de una manera incongruente con el personaje”, señaló.

Ben Affleck se ha sentido agradecido por interpretar a este personaje, pero al mismo tiempo señaló que le dejó algunos problemas personales. Uno de ellos, el recaer de forma severa en el alcoholismo. Esto se debió a las pesadas grabaciones en “La Liga de la Justicia”.

“¿Quién sabe? Tal vez decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice resultó muy divertido y muy satisfactorio y alentador, y pensé ‘vaya, por fin lo he clavado'”, agregó el actor, quien agradeció esta experiencia, pero al mismo tiempo espera que su participación en ‘The Flash’ no sea cortada por el director.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO