Publican la última entrevista a Octavio Ocaña antes de morir

MÉXICO.- Octavio Ocaña empezó a actuar desde muy pequeño en la serie “Vecinos” de Televisa; con solo cinco años de edad, se volvió uno de los personajes más entrañables de la serie por su simpatía y candidez. A pesar de no haber estudiado actuación, tenía un talento nato para la comedia.

Durante más de cinco años, Octavio Ocaña interpretó al inolvidable Benito Rivers; el actor abandonó la serie en 2008, al cumplir los once años de edad. A pesar de no continuar en la serie “Vecinos” por varios años, el público nunca olvidó al actor, que se volvió un personaje muy querido entre los televidentes.

La trágica muerte de Octavio Ocaña a los 23 años, conmocionó al país, por la forma tan violenta en la que falleció el actor. Fotos y videos de su muerte inundaron las redes sociales, convirtiendo el suceso en un macabro espectáculo del dominio público.

Ocaña fue enterrado en su natal Tabasco, en un funeral al que acudieron cientos de personas que admiraban la carrera del actor; además de familiares y amigos que acompañaron en el triste momento a los padres y a la novia de Octavio.

¿Qué dijo Octavio Ocaña en su última entrevista antes de morir?

En su emisión de este jueves 13 de enero, De Primera Mano presentó en exclusiva la última entrevista que Octavio Ocaña concedió para este programa en julio de 2021.

Durante la conversación, Octavio Ocaña hizo un recuento de su vida actoral y de cómo el público lo seguía percibiendo como un niño, aunque ya era un adulto:

“Me han visto crecer. Es difícil que me sigan viendo como un niño, pero entiendo el cariño y lo agradezco; sigo dándoles lata un ratito”

Octavio también afirma que para él fue normal crecer frente a las cámaras y que no le daba mucha importancia al hecho de salir en el programa “Vecinos”, pues no era consciente de la fama que tenía en ese momento, ni de lo querido que era su personaje.

Sobre su regreso a “Vecinos” ya como adulto, Octavio agradeció el cariño del público que lo recibió muy bien.

“Sentía muchos nervios porque yo me había alejado de la actuación; pero me contagié de la misma gente y otra vez me puse a su ritmo. Ahí vamos echándole ganas. Yo nunca estudié actuación”

Octavio Ocaña fue un integrante más de las familias mexicanas; durante la entrevista el actor reveló los planes que tenía para el futuro, entre éstos, tener su propio show de Stand Up.

Gustavo Adolfo Infante concluyó el segmento alabando el enorme talento de Ocaña, y lamentó que el actor hubiera muerto tan joven.

