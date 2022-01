Arremete maestra contra Bienestar federal por ‘mala organización’

ALTAMIRA, TAM.- Una maestra de escuela particular de Ciudad Madero, calificó como “mal organizados” al personal de Bienestar Federal para llevar a cabo el refuerzo de vacunación para docentes, luego de que le negaran el ingreso por no traer copia de su identificación oficial.

Ana María Saucedo Gutiérrez, se mostró molesta aclarando que existe una mala coordinación, arribó al sitio desde temprana hora y pagar 240 pesos en taxi, para recibir noticias de que no podía ingresar.

“Me piden el INE en copia y adentro no la están pidiendo los que están capturando, solo el papel de registro, ya fui a buscar copias por aquí y resulta que no encontré dónde sacar copias”.

La maestra, refirió que otro maestro se tomó la molestia de buscar copias pero no lo logró, regresó sin buenas noticias.

“Un maestro me hizo el favor de ir al puente roto para buscar copias pero no tuvo éxito, vengo desde lejos, ¿volver mañana? Ya no, no tengo para estar pagando tanto pasaje, no me siento segura con una sola dosis”.

Por otra parte, precisó que en caso de no ingresar no asistirá el último día, pues representa un enorme gasto trasladarse desde Ciudad Madero a Altamira y que por una copia no la dejaron ingresar.

Por Javier Cortés