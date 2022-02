Se esconden dueños del taller donde explotó pipa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los responsables del taller que realizaban la reparación del auto tanque en plena vía pública y que explotó el pasado sábado, no se han presentado, a pesar de que las autoridades de Protección Civil los han requerido.

La directora de Ecología María Luisa Cuevas Rivera señaló que el reporte que ellos tienen es que hubo personas lesionadas en esta explosión ocurrida en la calle Chihuahua entre Sexta y Séptima de la colonia Miramar, aunque como no han hallado a los responsables no tienen mayor información.

“Cuando nosotros llegamos y empezamos con las indagaciones no hubo nadie que no recibiera en el taller, no estaban ni sabemos quiénes son responsables ni del taller ni los dueños del autotanque que explotó” explicó.

Explicó que fue una explosión tipo bleve que es cuando el auto tanque se sobrepresiona y al presurizarse al ser un tanque tipo salchicha que tiene dos tapas periféricas, salió disparada la tapa de la parte sur.

Cuevas Rivera señaló que la tapa salió proyectada y además la explosión provocó daños a dos vehículos que estaban ahí estacionado.

Reiteró que ese tipo de actividades no está permitida y menos en una vialidad y derecho de vía.

La funcionaria señaló que la empresa será citada vía Fiscalía de Justicia para que responda por estos hechos y además repare los daños a los cristales a las viviendas.

Puntualizó que hasta el momento, los propietarios de estos vehículos tampoco se han presentado y están a la espera de que acudan ante las autoridades

Por último señaló que se van a intensificar las revisiones recordándole a las empresas que ese tipo de actividades en la vía pública se encuentran prohibida al representar un riesgo.

Por Silvia Mejía Elias / La Razón