Rutas contra el veto en campaña

Una de las rutas de Morena para atacar los decretos publicados por el Ejecutivo contemplan la vía administrativa desde el Congreso, o bien, empantanar el tema y llevarlo más que por justicia social, por un camino político en tiempos electorales y donde se puede ganar mucho.

Vía administrativa, sería que el Congreso del Estado decidiera combatir los decretos publicados por el Gobernador pero requiere la firma de la Presidenta de la mesa directiva para proceder.

Sería un milagro que Morena obtuviera la firma de la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, pero en un escenario donde la fracción que dirige Armando Zertuche Zuani, propusiera un punto de acuerdo y lo ganará en el pleno, para presentar un recurso ante la Corte, Sanmiguel tendría que firmarlo, salvo que el PAN se resista.

Incluso, si Morena busca recuperar posiciones presupuestales, podría involucrar a los Ayuntamientos, para que asistan a la Corte a interponer un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que el Estado, decidió vetar recursos económicos que el Poder Legislativo había decidido que el ejecutivo los entregará dentro de las Participaciones a los municipios.

Por ejemplo en la Capital de Tamaulipas, el Ayuntamiento de Ciudad Victoria puede recurrir a la Corte para reclamar la operación del Fondo de Capitalidad, sin necesidad de que se distraiga el Congreso en este tema pero evidentemente, dándole el respaldo.

Aun así, si el Congreso no tiene el apoyo de la Presidenta de la Mesa Directiva para recurrir a la Corte y lo hacen como fracción, el discurso de Morena puede ser llevado al terreno político electoral en el mejor momento.

Las diferentes posturas en Morena los pueden hacer crecer electoralmente. El discurso de Morena sería permanente en cualquier foro y no se diga en el Congreso del Estado.

Un primer intento para frenar ese crecimiento, lo hizo Gerardo Peña, el Secretario General de Gobierno. El lunes, en Palacio de Gobierno, saben que su candidato a la gubernatura no puede alcanzar al morenista; existen al menos 20 puntos de diferencia y las campañas todavía no inician.

Si Morena llega a la Corte por los vetos que aplicó el ejecutivo, como fracción, como Poder Legislativo y lo promueven desde los Ayuntamientos, tendrá un momento informativo; pero si las cosas se empantanan, entonces los de la 4T tendrán un discurso constante sobre el rechazo del ejecutivo a darle la espalda al pueblo.

Solo falta que en Morena se pongan de acuerdo y que sus asesores vean las diferentes rutas que pueden tomar. Por cierto que en Morena, requieren reforzar el área de asesores o darle más juego a personajes que tienen mucha experiencia en temas legislativos y están muy cerca de ellos.

Por Arturo Rosas H