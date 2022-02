Rescatan a niño de 5 años que se cayó en pozo de 32 metros

ÁFRICA.- Equipos de rescate de Marruecos, noroeste de África, informaron este sábado que han rescatado a Rayan, el niño de cinco años que el pasado martes cayó al fondo de un estrecho pozo de 32 metros de profundidad ubicado cerca de la localidad de Ighran; el rescate fue posible luego de ser implementada una delicada operación.

Los técnicos marroquíes acabaron este sábado la última fase de excavación horizontal para llegar al pequeño, dando paso a un equipo de rescatistas que entró en el túnel para sacarlo, según pudo comprobar la agencia Efe en el lugar.

Un equipo médico entró con una camilla en el túnel, donde llevaban más de una hora dentro ante, la máxima expectación de cientos de ciudadanos y muchos periodistas presentes en el lugar; cerca del pozo se encontraba una ambulancia equipada con los padres de Rayan dentro.

Amplio dispositivo de seguridad favoreció el rescate de Rayan

En la zona se implementó un amplio dispositivo de seguridad y varios técnicos, y efectivos de la Protección Civil, Ingeniería Civil, expertos en Topografía, además de efectivos de la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares que formaron una barrera de seguridad para evitar el acercamiento de los ciudadanos al lugar de rescate.

Rayan cayó el pasado martes en un pozo estrecho de 32 metros de profundidad en la localidad norteña de Ighran. Para rescatarlo, los efectivos marroquíes excavaron primero en vertical en paralelo al pozo y luego en horizontal, en una operación delicada en la que se usó poco material debido a la naturaleza frágil de la tierra en la zona, con el objetivo de evitar fisuras o derrumbes.

A 5 year old named Ryan fell into a 32 meter deep well on tuesday evening in the north of Morocco, the kid is still alive and the authorities are digging carefully parallel to the well to get to the child.#Rayan #save_rayan #Ryan@elonmusk @jack @POTUS @torybruno @BillGates pic.twitter.com/FicfttUSSA

— MOHAMED ZHIRI (@SIMOZT1) February 4, 2022