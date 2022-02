Cuando Super Muñeco luchó en el reclusorio los presos le hicieron esta broma

MÉXICO .- Súper Muñeco agradó a la afición de diferentes generaciones, gracias a esa conexión con el respetable. Su carisma dentro del ring, profesionalismo y su bondad, parte de sus credenciales. Su peculiar momento de cabeza cuando subía al escenario será recordado para la inmortalidad. Este miércoles se anunció su fallecimiento.

Hace tres años, el líder del Trío Fantasía compartió una anécdota que tuvo cuando fue al Reclusorio Norte.

“Fuimos al Reclusorio Norte y las personas las tenemos pegadas. Son tan hábiles que me abrocharon las agujetas de los zapatos, el derecho con izquierdo sin darme cuenta. Es bien duro luchar en un reclusorio, les dije: ‘vengo de corazón a luchar para ti, no me hagas esto porque me accidento y me voy a romper un hueso y lo único que estamos haciendo con venir con ustedes es tratar de que se diviertan’”, dijo en un evento con 30 grabadores que captaron distintos momentos de la cultura popular de México y que publicamos el 24 de noviembre de 2018.

Súper Muñeco tuvo la oportunidad de participar en cinco largometrajes.

Hubo un tiempo que se dedicó a dar consejos, tratando de ayudar a la gente, donde visitó reclusorios, hospitales y diferentes lugares.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR