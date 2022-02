Diez consejos que te ayudarán para no roncar

MÉXICO.- De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más del 50% de los hombres presentan ronquidos al dormir, situación que a pesar de ser muy común no es normal. Las mujeres también padecen de esto, sin embargo, según la publicación de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina, en menor porcentaje.

¿Por qué roncamos?

Las causas más comunes son las relacionadas con una obtención en la vía respiratoria superior: algo que obstruya o inflame la nariz, una desviación del tabique, que los cornetes sean grandes, existencia de rinitis alérgica; así como lengua, paladar o amígdalas grandes y flacidez en alguna zona de la vía respiratoria.

La obesidad también está relacionada con los sonidos al dormir, ya que padecerla ocasiona que se formen depósitos de tejido graso en cualquier parte de la vía respiratoria, lo que hace que se cierre más y que ese tejido sea más flácido.

El roncar no está directamente relacionado con las enfermedades metabólicas o cardiovasculares, a excepción del Síndrome de la Apnea del Sueño, en la que más del 98% de las personas lo presentan. En este caso puede desarrollar problemas en el corazón debido a que la sangre y los órganos no se oxigenan adecuadamente, por lo tanto, el corazón debe trabajar forzadamente y existe riesgo de su agrandamiento, infarto, arritmia, hipertensión arterial y pulmonar, diabetes mellitus o embolias cerebrales y pulmonares.

Tipos de ronquidos

– Esporádico: es el ronquido que se produce en ocasiones concretas, por ejemplo, después de beber alcohol o por un catarro en la nariz.

– Habitual: la persona ronca siempre.

– Postural: el ronquido puede estar relacionado con una postura determinada, como boca arriba, que es lo más frecuente, o aparecer en cualquier posición.

– Aislado: no conlleva otros perjuicios en la salud, pero puede convertirse en una molestia en casa, impidiendo el descanso del resto de los familiares la familia

– Relacionado con otras situaciones, como la apnea del sueño.

10 consejos para no roncar

En el caso de que nuestro ronquido no esté relacionado con otros problemas, estas pautas generales pueden ayudarnos a prevenirlo, según especialistas del portal de salud madrileño, quirónsalud:

1. Realizar actividad física

2. Eliminar el exceso de peso

3. No beber alcohol a partir del final de la tarde

4. Evitar cenas pesadas

5. Cenar un par de horas antes de dormir

6. No tomar tranquilizantes ni antihistamínicos durante la noche

7. Adoptar una postura de lado en lugar de boca arriba

8. Mejorar la respiración por la nariz

9. No fumar (el tabaco congestiona la faringe y la nariz, lo que beneficia el ronquido)

10. Mantener elevado la cabecera

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO