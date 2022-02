Acusan de negligencia al Hospital Carlos Canseco

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un bebé falleció en el vientre de su madre, mientras esperaba atención médica en el hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”.

Leonor Castillo, madre de Naela Marisol “N”, de 25 años de edad, informó que acudieron durante el sábado, ante la presencia de dolores intensos, al parecer relacionados con el parto.

”Ayer vino mi yerno, y le dijeron que todavía no. Que se esperara. Vino como a las … después de las 11. Ya regresó en la noche y le dijeron que todavía no”, dijo.

Leonardo Gabriel, hermano de la mujer, informó que van a demandar por la vía legal.

”A mi hermana la trajeron a las siete de la mañana y pues ya la tenían con la niña muerta en su vientre.

toda la mañana ahí con la niña muerta en su vientre. Verdad. Y pues hasta las 3 o 4 de la tarde, fue cuando le sacaron a la niña.

No recibió la atención que se merece. Vamos a demandar aquí, porque, pues no, no es justo. Vamos a hacer una demanda.”.

Durante la última semana, explicó que nuevamente acudieron a partir del día lunes y la respuesta fue similar.

”Mire, yo traje a mi hija, porque ya traía dolores de parto. Le dolía mucho su vientre. Yo la traje y me dijeron que todavía no. que todavía le faltaban que se abriera el útero. Entonces, yo me la lleve, la tuve ahí en la casa. Me le dieron óvulos, que para que le dieran los dolores”.

Sin embargo, durante el domingo la situación de salud, explican que fue cada vez peor y decidieron acudir al centro médico.

”Mi yerno, trajo a mi hija. La trajo a las siete de la mañana. Traía dolores y le salió sangre. Ellos me la atendieron, pero ya mi hija venía con su bebé muerta, ella estaba programada para mañana (14 de febrero).

La madre pidió que se haga justicia, para que no se presente un caso similar.

”Yo quiero que por favor hagan justicia. Porque todo esto que estamos pasando es un dolor muy feo.

Yo siento que no es justo, porque el dolor que uno tiene, es un dolor muy fuerte que ni ellos, ni ellos como doctores, porque son doctores pasantes, no son ni doctores, la verdad, ellos no tienen ni ese nombre de decirles doctores.

Yo lo único que pido es justicia. Que ya no se haga con más personas inocentes y con mamás.

Ya habían dicho que le iban a hacer cesárea y luego salieron con que no, que todavía le iban a inducir los dolores. Y total que ni una cosa, ni otra. Y mi niña se me fue. Mi angelito se me fue al cielo. Lo único que pido es Justicia. que por favor pongan más orden”, dijo.

Pidió también que se revalorice la atención médica que se ofrece en el hospital de la ciudad.

”Yo les pido, por favor de la manera mas atenta que se tenten (sic) el corazón.

porque doctores, pa’doctores no son nada.

Son doctores pasantes.

Que pongan doctores que realmente sepan lo que es, lo que es.. realmente valorar a las mujeres embarazadas.”, añadió.

”Psicológicamente la lastimaron no se vale la atención que nos dieron y hay muchas mamás que realmente tan de acuerdo también en demandar, porque la semana pasada, creo que también falleció otro bebé y ahorita otra vez creo que otro”.

Acusó, ademas de recibir una mala atención en el Hospital General de Tampico.

”No se vale la atención pésima que dan. Que ponga más atención el gobierno, porque realmente no están poniendo el orden como debe de ser. No se acuerdan de la gente que también lastiman”.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón