Descubren más de 500 kg de cocaína en entrega de café para Nespresso

SUIZA.- Como un suceso extraño y que alguien importante deberá explicar, fue que se dio a conocer un hallazgo que encendió las alarmas en una de las multinacionales más trascendentes del mundo. El hecho es que se encontraron más de 500 kg de cocaína con un valor estimado de más de 50 millones de francos suizos (50,65 millones de dólares).

Más allá de que saliera a la luz este motín de cocaína, es dónde se hallaron, puesto que fueron encontrados en un contenedor de bolsas de café en grano para la fábrica Nespresso de Nestlé (NESN.S), ubicada en Romont, en el oeste de Suiza, así lo comunicó en horas recientes la policía de la localidad.

Nespresso da aviso a las autoridades

Ante tal suceso, la empresa Nespresso informó a la policía el lunes por la noche que el personal había encontrado una sustancia blanca indefinida mientras descargaba bolsas de granos de café, mismos que acababan de llegar de Brasil. Así corroboró en un comunicado la historia la policía.

Para la sorpresa de todos los implicados, los análisis mostraron que la sustancia era cocaína, por lo cual comenzó una investigación y la detención pertinente del motín.

La empresa niega contacto con su producción

A fin de esclarecer lo sucedido, Nespresso expresó que ellos no han tenido contacto con el hallazgo y éste no pasó por su planta de producción.

“La sustancia en cuestión no entró en contacto con ninguno de nuestros productos o equipos de producción utilizados para fabricar nuestros productos”, dijo Nespresso en un comunicado enviado por correo electrónico.

Para rematar, mantuvieron la postura de permitir que la policía haga la investigación pertinente y que se aclare la procedencia de la cocaína.

“Como se está llevando a cabo una investigación policial, no podemos compartir más detalles. Queremos asegurarles a los consumidores que todos nuestros productos son seguros para consumir”, dijo el fabricante de cápsulas de café individuales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

#REPORT: Cocaine worth $50 million found stashed in coffee bags sent to Nespresso factory pic.twitter.com/14Uf5O2UNV

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) May 6, 2022