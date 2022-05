Llegan de Naranjos para vender artesanías en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Desde el municipio de Naranjos, Veracruz, el señor Alan Hernández Cárdenas y su hijo que lleva el mismo nombre venden por las calles de Ciudad Madero artesanías de aviones y bicicletas en miniatura, tardan hora y media en elaborarlas.

Alan Hernández Cárdenas tiene 57 años de edad y desde hace 15 se dedica a crear las artesanías, aunque también se desempeña como ayudante general de diversos oficios, incluso trabajó hace tiempo en la rehabilitación de la Refinería Francisco I. Madero.

Indicó que con la construcción de la autopista México – Tampico, generó que menos automovilistas pasen por el municipio de Naranjos y debido a ello, decidió probar suerte en el sur de Tamaulipas.

“Son decoraciones de los aviones con hilo sedal y las bicicletas están hechas de alambre e hilo sedal, casi me llevo hora y media elaborando cada uno, porque se debe enredar y una vez terminado los vendo”.

Le agradece a Dios el talento que le dio para crear las artesanías y que le han permitido llevar un sustento a su familia cuando no tiene un trabajo estable como ayudante.

“Esto lo agarro ahorita que estoy desempleado y con esto me ayudo, además es un trabajo sano y recreativo, pero ya tengo 15 años elaborando y he andado de ayudante general en varios oficios, de pailero, de tubero, ayudante de soldador, maniobrista, ayudante de carpintero, ayudante de albañil y de hecho trabajé en la refinería, no tengo ningún oficio, pero me decían ayudante estrella”.

El pequeño Alan tiene 11 años y cuando sea adulto quiere ser militar, mientras tanto se encarga de forrar los aviones y bicicletas con el hilo sedal, actividad que combina con la escuela, cursa el quinto grado.

“Nos vamos al mercado, a las tortas y a la playa a vender, la bicicleta la estamos vendiendo en 120 pesos y las avionetas en 80 pesos, pero siempre podemos mejorar el precio”.

Por Oscar Figueroa

La Razón