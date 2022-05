En este video Christian Nodal conoció a Mariana García, su nueva conquista

MÉXICO.- El 29 de mayo del 2020 fue el día que Christian Nodal lanzó el tema “Amor tóxico”, un sencillo con el que enamoró a los fans de su música y con el que conquistó a nuevos oyentes.

En el video para promocionar la canción, Nodal aparece con una joven y bella modelo de origen sinaloense, se trata de Mariana García con la que ahora se le ha relacionado sentimentalmente.

Hace unos días se dieron a conocer algunas imágenes en las que aparece el intérprete de regional mexicano junto a una jovencita, que se presume es la misma modelo con la que trabajó anteriormente.

Se manejó diversa información y toda coincidía en que están saliendo, pero ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que se encuentran intentando algo formal.

“El video de Amor Tóxico”

La grabación forma parte del disco “AYAYAY!” y el tema fue compuesto por Christian Nodal y Edgar Barrera, actualmente el video en YouTube reúne más de 80 millones de visualizaciones.

“Pero yo te quiero así

Y no te cambio por nada

Sin ti ya no sé vivir

Yo me muero si te largas

Y es que yo te quiero así

Mi amor tóxico del alma

Y aunque nos cueste convivir

Contigo yo sí me casaba

Y lo que digan que nos valga”

Mariana García

La modelo ha recibido varios detalles por parte del cantante sonorense, presumió en sus redes sociales un perro con un valor de más de 50 mil pesos, que mencionan es uno de los regalos que también le dio a su ex pareja sentimental Belinda, le ha dedicado canciones y también la invitó a Honduras a una de sus presentaciones.

La belleza de Mariana le valió un título como candidata en diciembre de 2021 a Mexicana Universal Sinaloa, pero aunque no logró quedarse con la corona.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO