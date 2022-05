Condecoran a ‘Patron’, perro que detectó explosivos en Ucrania

UCRANIA.- Patron es un Jack Russell terrier, un perro de 2 años de edad que desde que Rusia invadió Ucrania, el 24 de febrero del 2022, ha logrado detectar más de 200 artefactos explosivos sin detonar, por lo que ha salvado a cientos de personas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky le otorgó una medalla por la honorable labor que ha realizado hacia la nación y ahora se ha convertido en un símbolo de Ucrania. Patron, cuyo nombre significa “munición” en ucraniano, tiene 227 mil seguidores en Instagram; es un fenómeno inspiracional.

Durante la ceremonia en la que galardonó a Patron, Zelensky dijo que quería premiar a los héroes ucranianos que ya están limpiando la tierra de minas y que junto a aquellos héroes, un maravilloso pequeño Patron que ayuda a neutralizar los explosivos , pero también a enseñar a los niños las normas de seguridad necesarias en las zonas donde hay amenaza de minas. Cabe mencinar, que en la ceremonia también estuvo presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Patron received his recognition. Among those who save the lives of ???????? every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau, @ZelenskyyUa presented him an award "For Dedicated Work in the #UAarmy". pic.twitter.com/mssSTlfIKW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022