Esta vez… se salvó de los huevazos!

Las cosas anduvieron muy canijas el día de ayer en la zona metropolitana.

El conocido , en el bajo mundo , como “Lord huevazos”, si el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ayer estuvo en Tampico y no fue su mejor día.

Se convocó a una rueda de prensa que daría en un hotel que está cerca, de donde venden unos taquitos planchaditos muy sabrosos.

Llegó muy galló con los guantes de boxeo puestos, pero nadie le avisó de que se trajera un impermeable anti huevazos o mínimo una bolsa negra ( como la de la basura ) para usarlo de chaleco antiblanquillos.

Y no se esperaba que un ejército de ciudadanos lo aguardaba afuera del hotel donde estaría presentándose y como tiene antecedentes de que lo han recibido con los productos de gallina por la cabeza, pues le dio miedo!

La raza lo tachó de todo , principalmente de estar ligado a actos de corrupción, y estaban muy bravos, es obvio que querían bronca .

Se les notaba que estaban enojados y con muchas ganas de cantarle su precio a este cuate, que hasta los ojos le cambiaron de color al ver la protesta en su contra.

Todo empezó a las 9 de la mañana, el dirigente nacional, extrañamente no pasó frente a los manifestantes , quienes estaban listos para declararle la guerra cuando saliera de su rueda de prensa.

De repente, por obra de magia, apareció entre los reporteros y se puso a dar declaraciones cómodas para su persona y para su partido.

Este político, es muy bronco, frente a las cámaras, pero está claro que le tembló la mano y los pantalones para estar saliendo a darle la cara a la gente, prefirió esconderse y pasar de incógnito.

La rueda de prensa no tardo más de 40 minutos, los manifestantes estaban ardiendo con reclamos y señalamientos sin respuesta, y la pregunta era … ¿ Y si lo agarran a huevazos?…

Los reporteros estaban listos para transmitir cualquier zafarrancho, los ánimos estaban peor que cuando juega el América contra las chivas…

Los representantes de los medios de comunicación empezaron a transmitir en vivo, en sus redes sociales, al momento que los inconformes empezaron a quemar fotografías de Mario Delgado.

Pero el tiempo pasó y “Lord huevazos“ nunca salió… Huyó a escondidas.

Esta vez se salvó, por un pelito de rana, de que le echaran por la cabeza tapa y media de huevo.

! El miedo no anda en burro!

¿ O usted que dice?

PANISTAS VS MARIO DELGADO.

A nivel naciona y local se dieron voces para exigir que se den las investigaciones necesarias en Morena para rescatar actos de corrupción.

En el Congreso local, Felix García, y el líder nacional , Marko Cortez, pidieron que se aclaren las acusaciones que han surgido últimamente.

! No se vale Chilar!

Por Mario Prieto