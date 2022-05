OPOSICIÓN, A LA ZAGA

La mayoría de los analistas coinciden: a dos años de la elección presidencial y a poco más de uno del arranque formal del proceso electoral de 2024, la oposición del PAN, PRI Y PRD no tiene todavía una figura política de peso suficiente ya no digamos para sacar sino para pelear al tú por tú a Morena la presidencia de la República.

Los presuntos destapados por Marko Cortés, entre ellos los gobernadores de Chihuahua, María Eugenia Campos, de Yucatán, Mauricio Vila, Francisco Domínguez, de Querétaro, el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, entre otros, carecen de posicionamiento entre los votantes.

El Revolucionario Institucional los tiene de sobra, lamentablemente, la marca política del tricolor está tan deteriorada que postular a cualquiera priista les garantizaría una derrota segura.

La situación es tan lamentable que, personajes como la diputada Margarita Zavala siga siendo relevante, a pesar de la mala imagen que la legisladora se ganó al renunciar a Acción Nacional para postularse mediante la falsificación de firmas de apoyo como candidata presidencial independiente y luego regresar al albiazul, revelan la carencia de prospectos para enfrentar exitosamente a la 4T.

Además, el hecho de que en los seis Estados en los que se elegirán nuevos gobernadores, todos pertenecientes al PRI y el PAN, el partido de la Cuarta Transformación este arriba en las encuestas, en al menos cuatro de ellos, indica que los ejecutivos estatales en turno no lograran granjearse en el sexenio el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

El problema es que una candidatura presidencial sólida no se construye de un día para otro, requiere tiempo y parece que la alianza Va por México no ha reparado en que ya tiene un buen retraso, sobre todo si, como algunos dicen, el candidato surge de la sociedad civil o del sector empresarial, como Gustavo de Hoyos Walther, que, después de anunciar que sacaría a AMLO de la Presidencia con la revocación de

mandato, a la hora de la hora, se echó para atrás.

En temas locales, mientras tanto, alrededor de 400 activistas del municipio de Madero, sindicalistas y elementos de la sociedad civil, encabezados por el ex dirigente municipal del PRI, Jorge Ruvalcaba, que originalmente trabajaban para el proyecto de Rodolfo González Valderrama, ahora tratan de allegarle adeptos al candidato Américo Villarreal Anaya en la urbe petrolera.

La que da pena, en cambio, es la ex morenista Edna Rivera López. Muchos no entienden como es que, a sabiendas de que, tras traicionar a la causa de López Obrador, la ex diputada difícilmente reúne a cuatro personas, le sueltan dinero para llevar votantes a las filas albicelestes.

Ya que hablamos de Madero, el gobierno del alcalde Adrián Oseguera Kernion, a través de la Dirección de Educación, recuerda al profesorado que mañana 13 de mayo se cerrara el plazo de registro de aspirantes a la Medalla al Mérito Educativo “Profesor Lauro Aguirre” 2022, para que hagan llegar cuanto antes las propuestas.

Asimismo, por mediación del director de Medio Ambiente, Jesús Olvera, invita a la comunidad a depositar los desechos electrónicos, pilas, focos ahorradores, celulares, computadoras y aparatos de TV inservibles, en el centro del Parque Bicentenario, en el que también se reciben colillas de cigarros, aceite de cocina usado y otros desperdicios, a fin de que ayuden a las autoridades a reducir la contaminación de las aguas, suelo y atmósfera, que tanto perjudican a la salud pública.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com