Hazard seguirá como jugador en el Real Madrid

ESPAÑA.- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero belga Eden Hazard continuará en el conjunto blanco la próxima temporada y que tratará de mostrar su calidad, además de insistir en que el equipo tiene concentración, compromiso e intensidad y que mantendrá todas estas cualidades en el partido de LaLiga española de este domingo ante el Cádiz.

Con Hazard no he hablado del tema porque está bastante claro: se queda, y se queda con mucha motivación. Tiene ganas de mostrar su calidad el próximo año. No hemos hablado con el club de qué vamos a hacer la próxima temporada. Después de la final hablaremos de todos, también de la situación de Marcelo”, declaró en rueda de prensa el entrenador.

Además, explicó que ninguno de sus futbolistas lo ha decepcionado durante la presente temporada que está a punto de culminar.

Cada uno ha hecho su trabajo bien y con profesionalidad. Me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo y Camavinga. Vinícius ha mejorado su puntería. Es un vestuario de un nivel muy alto, profesional. Aquí no hay personas arrogantes, son respetuosos con todos. Tiene mucha calidad de carácter. No ha sido fácil encontrarlo en mi carrera, hay vestuarios que son más complicados”, agregó.

Finalmente, consideró que la plantilla está concentrada a pesar de haber conquistado matemáticamente LaLiga española.

Los jugadores conocen muy bien el objetivo, cómo tenemos que llegar, tener concentración, compromiso e intensidad. Tenemos que tener eso en el partido de mañana, jugar bien e intentar ganarlo. Las próximas dos semanas vamos a plantear un buen trabajo para estar listos para la final”, sentenció.

