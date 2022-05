Cristiano Ronaldo y Messi preparan el último golpe de sus carreras

MÉXICO.- El fútbol está viviendo un cambio de ciclo. Los últimos Balones de Oro, trofeo que distingue al mejor futbolista del mundo, se los repartieron en su mayoría Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ambos ya veteranos, 37 y 34 años respectivamente, cambiaron de equipo esta temporada, pero sus aventuras no les han ido como imaginaban. Tanto en Old Trafford como en el Parc des Princes se esperaba alguna aportación más de los dos astros y, aunque se rumorea sobre algunos movimientos, todo hace pensar que se mantendrán un curso más en sus actuales equipos.

El portugués cambió el mes de julio de 2021 la Juventus de Turín por el Manchester United. Así pues, volvía al club que lo hizo grande y con el claro objetivo de ayudar a los red devils a competir en lo más alto de la tabla. Por parte del argentino, dejó el club de su vida, el FC Barcelona, por motivos económicos y se incorporó al todopoderoso PSG, un equipo diseñado para alzar de una vez por todas la tan deseada Champions League. Ninguno de los dos consiguió el objetivo: los ingleses se quedarán el próximo año sin competición intercontinental, mientras que los franceses, campeones de su liga, cayeron en octavos en Europa contra el Real Madrid,

Ambos aguantan al primer nivel, aunque en muchas ocasiones dan síntomas de que se les está agotando la energía. Con casi total seguridad se mantendrán en primera línea este curso, pues es año mundialista y tienen opciones de hacer algo grande con sus países. La Copa del Mundo no solo tiene un prestigio innato, sino que es un escenario mediático ideal para reivindicarse. Aparte de los análisis realizados en programas de televisión, diarios y foros en Internet, se registran muchos pronósticos deportivos en las diferentes casas de apuestas con bono sin deposito, es decir, sin desembolso inicial, tanto sobre los diferentes partidos como el ganador final, demostrando la importancia del torneo en todos los niveles.

Tanto Cristiano Ronaldo como Messi ya son conocedores de los rivales con los que se verán las caras en Qatar. Ambos lideran dos combinados que tienen el cartel de favoritos según los pronósticos deportivos, pero hasta que no se definan los emparejamientos de octavos, nadie se podrá hacer una idea del camino que se debe recorrer hasta levantar la tan deseada copa. Portugal se integra en un grupo asequible con combinados como Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Más problemas puede tener Argentina, la reciente campeona de la Copa América, a quien acompaña México, Polonia y Arabia Saudí.

Temporada complicada

Ambos astros han tenido temporadas difíciles en sus respectivos clubes. Empezando por el 7, aunque supera la veintena de goles con los rojizos, no ha sido suficiente para devolver al Manchester United al lugar que le corresponde. En cuanto a lo individual ha dado un bajón a nivel goleador, pero sigue siendo el máximo anotador de la plantilla. En Europa cayeron en octavos de final contra el Atlético de Madrid y en la Premier League se han quedado fuera de las cuatro primeras posiciones, ya jornadas antes de terminar. Se deberá conformar con la Europa League o la Conference League.

Si el luso ha sufrido una bajada en su rendimiento, es de especial mención la situación que vive Leo Messi en París. El argentino no se ha terminado de sentir cómodo esta temporada y ni siquiera ha superado la decena de goles con los galos, cuando en el Camp Nou no bajaba de los treinta en su peor temporada como profesional. En cuanto a lo colectivo, ha levantado un nuevo título, la Ligue 1, aunque el objetivo de todo el vestuario era la Champions League, de la que se despidieron en octavos. No se veían unas estadísticas tan discretas del 10 desde que era juvenil en el club azulgrana en el curso 2005-06.

En un momento muy delicado de sus carreras deportivas, que ya llegan a su fin, a las dos figuras hegemónicas del mundo del fútbol todavía les queda un último golpe para reivindicarse. Este será en noviembre, cuando empiece a rodar el balón del Mundial y deban liderar a sus compatriotas hasta la gloria. ¿Lo conseguirán? Ambos buscan un gran trofeo intercontinental con sus países para poner el broche de oro a unas carreras de ensueño que difícilmente alguno pueda repetir.

POR STAFF