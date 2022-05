Hija del Pato Borguetti estalla contra conductoras por coquetear con su papá

MÉXICO.-El pasado martes 17 de mayo, Patricio Borguetti vivió el momento más incómodo de su trayectoria como conductor de “Venga la Alegría” pues Macky González lo metió en problemas al realizar un atrevido baile y tras ese bochornoso momento el presentador aseguró que su esposa, Odalys Ramírez, le pediría el divorcio, sin embargo, el también actor señalo que luego del escándalo que se armó, la conductora de Televisa comprendió que todo fue parte de su trabajo, pero reveló que quien sí se molestó fue su hija Gia, quien estalló contra las compañeras de emisión del argentino.

Cabe mencionar que en medio de todo el revuelo que se armó por el atrevido baile de Macky González también se destapó que Gia estaba enojada con Kristal Silva por los mismos motivos por lo que “El Pato” reveló un video donde grabó la enfurecida reacción de su hija, quien aseguró que no está dispuesta a perdonar a ninguna de las dos involucradas que se atrevieron a coquetearle a su papá.

“Oye Gia, mándale un mensaje a Kristal de que ya la perdonaste”, se escucha decir al conductor de “Venga la Alegría”, por lo que su hija con mucho gusto le mando un recadito, aunque no fue lo que esperaba su papá, “Ni tú ni Macky son mis amigas” y para rematar la menor señaló que considera que ambos casos son terribles, por lo que no está dispuesta a hacer las paces con ninguna de las dos.

Luego de toda esta polémica, “El Pato” Borguetti salió a aclarar que todo está bajo control con Odalys Ramírez y que no se va a divorciar, pero reiteró que el enojo de su hija sí es real, no obstante, señaló que la hará entrar en razón para que comprenda que todo fue parte de un juego del programa en el que trabaja desde el 2017.

“Por lo menos me fue bien con mi mujer, creo que hasta se preocupó por mí, me dijo ‘¿oye y no te jodió la ciática o solo la relación?’, bueno al menos se preocupó y Gia sí está furiosa en realidad, pero ya hablando en serio, no pasa nada, a la gente que posteó, es un juego (su divorcio), lo dijimos bromeando, estuvo muy divertido, fue jugando, con Macky está todo bien, hay confianza y no pasa absolutamente nada, es un juego, a divertirse”, señaló el conductor.

Cabe mencionar que fue a través de sus historias de Instagram donde “El Pato” también se tomó el tiempo para aclarar lo que realmente había pasado con Kristal Silva y mostraron el video por el que se desataron los celos de la menor, quien se ha plantado en su posición pues asegura que el querido conductor de “Venga la Alegría” “es solo suyo y de su mamá”.

Por este motivo la hija del Pato Borguetti está enojada con Kristal Silva pic.twitter.com/f0mlPAZEaL — Lo + viral (@VideosVirales69) May 18, 2022

