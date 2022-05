Desde Argentina hasta Alaska en 33 días, el récord que busca motociclista mexicano

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En su paso por el municipio de Tampico, el motociclista mexicano Gonzalo Larrañaga declaró que buscar recorrer el continente americano en un período de 33 días, desde Argentina hasta Alaska.

El mexicano de 53 años, dijo que está muy motivado por esta travesía y que pese a ser diabético va a llegar hasta Alaska, confiando en el tiempo que él se ha propuesto.

“Me motivaron tres cosas, demostrarle a la juventud que pueden hacerlo, yo con 53 años puedo hacerlo; el récord es de los ingleses y quiero que se quede en América y que mejor que en México; soy una persona diabética y sin embargo no me quedo en mi cama viendo la televisión sino salgo a disfrutarlo, porque vida es movimiento”.

El entrevistado, viaja a bordo de su motocicleta BMW, quien dijo que viajaría a Monterrey para continuar su curso y llegar hasta Texas, Estados Unidos.

Mencionó que las fronteras del sur recién las abrieron, pero por cuestiones de pandemia el proceso ha sido burocrático, generando retraso en sus tiempos; pese a ello, sólo contó que detuvo sus actividades nocturnas en el país colombiano, pues sus carreteras son peligrosas.

“Un día en Colombia me pararon los policías para que no siguiera de noche porque no era tan seguro, es el único país que tiene problemas en tema de bloqueos de carretera por inconformidades internos, mientras que en México me han tratado muy bien las autoridades migratorias aunque sean muy burocráticas, son amables los funcionarios”.

Desde el 30 de abril salió de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

Trabaja con un equipo de foto y video, en donde están documentando todo para que, una vez concluya la travesía lo comparta.

Aseguró que, los gastos los solventa con el apoyo de amistades, algunas marcas, y sus propios ahorros.

