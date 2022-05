OMS advierte que aumentarán casos de viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que es muy probable que sigan apareciendo casos de la viruela del mono en los próximos días.

“La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”, señaló la organización en una nota epidemiológica.

De acuerdo con la entidad, esta enfermedad ha sido detectada en el últimos diez días en doce países, pero su foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse. Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos en varias partes.

De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

“La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual”, reconoció la organización.

Asimismo, la OMS indicó que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios que pueden estar más expuestos que otros.

Qué es la viruela del mono y cómo se transmite

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama. Su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

CON INFORMACIÓN DE PULZO