Otra activista

¿Qué sucede en nuestro país?

Los periodistas y activistas se mantienen vulnerables a ser asesinados.

Ayer en Puebla, en el pueblo mágico de Cholula, fue ultimada la abogada y activista, Cecilia Monzón.

Sucedió a plena luz del día y de manera impunemente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese estado, confirmó que dos personas en una motocicleta arremetieron una persecución contra ella, sobre periférico, hasta quitarle la vida.

La abogada se dedicaba a estar defendiendo a las mujeres de abusos como violencia familiar, custodia de niños y pensiones alimenticias.

Buscó ser alcaldesa de este municipio, no lo logró, y también fue funcionaria municipal.

Los asesinos lograron estar huyendo del lugar, tranquilamente.

La inseguridad se ha adueñado de esta entidad que es un Gobierno emanado de Morena, se trata de Miguel Barbosa Huerta, quien al igual que el presidente de la República… les vale un cacahuate la seguridad !

Delitos como éste muestran la falta de atención que los morenos ponen al tema de seguridad, tanto en el país, como en los estados que están al frente.

No es posible que no entiendan que si no hay seguridad, no hay inversiones, no hay obras, no hay paz y no hay nada.

La gente en nuestro país busca vivir en paz y busca dejar atrás esos lamentables capítulos de guerra y terror.

Pero, hay mandatarios como Barbosa, que no tienen como prioridad la seguridad en sus estados.

Se enfrascan en su ridícula campaña de “austeridad republicana”’que le ha generado muchos problemas a este país en los últimos cuatro años.

Este Gobierno Moreno en Puebla está reprobado … NO SABEN

GOBERNAR!

¿QUÉ PEX CON EL DEBATE?

El pasado 24 de abril se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la Gubernatura de Tamaulipas.

Y ahora, este Domingo está programado el segundo round (cara a cara) entre los hombres que buscan gobernar el estado, peroooooo… Faltará uno.

Solo estarán acudiendo, César el Truko Verástegui y el “mantenido” (así lo llama la raza ) del pollo naranja Arturo Diez Gutiérrez.

No habrá más asistentes y al final, prácticamente , solo será el Truko, porque el abanderado de MC y nada, es lo mismo.

Se estarán abordando importantes temas como el combate a la corrupción, la propuesta para el combate a la pobreza, otro que le interesa mucho a los teachers, que es, la infraestructura educativa, que sabemos que en muchos municipios del estado se encuentra abandonada por parte de la Federación.

Se llevará a cabo este domingo en la capital del estado.

Y habrá una silla vacía, donde no habrá respuestas a cada uno de los problemas que se habrán de plantear.

Por su parte, César Verástegui, se ha declarado listo para dar su lista de propuestas y soluciones a cada uno de estos planteamientos que se le harán durante el segundo debate,

Recuerde : No se vale Chillar !