El ITAIT en manos de “un opaco”

El acceso a la información y transparencia, se ha convertido en una bandera demagógica dentro de la oferta propagandística que se realiza por parte de los gobiernos, que en el ejercicio del poder hacen lo contrario; aplicar una política de opacidad y bloquear la información que los exhibe, los vulnera.

Por ello los órganos encargados de cumplir esa instrucción de ley, acaban por replicar lo que hace el gobierno que entorpece el acceso a la información y lo peor se vuelven cómplices.

A manera de ejemplo de esa política retrógrada, se exhibe el autoritarismo y negación a la transparencia que impuso el Presidente del ITAIT Humberto Rangel Vallejo, quien en su segundo informe mandó a darle en la madre a la ‘transparencia’.

Rangel, exigió al Congreso del Estado con mayoría panista, del cual es aliado y rehén; cerrar la puerta a todos los medios de comunicación.

También exigió al Presidente de la Junta de Coordinación Política Félix Fernando García Aguiar, que la unidad de Comunicación Social que encabeza Enrique Cárdenas Ochoa, no envíe invitación a la prensa y menos para aquellos que cubren la fuente del Congreso del Estado, para que nadie se entere de su informe sobre transparencia. Lo cual, contradice el origen del organismo que encabeza y que se ha convertido en un elefante obeso en gasto y blanco por inoperante.

Lo peor es que le picaron los ojos a la Presidenta Nacional del INAI Blanca Lilia Ibarra Cadena, a Consejeros Nacional, Locales, al Auditor Superior del Estado entre otras autoridades a quienes hicieron creer que ese órgano servil, cumple con sus funciones.

Rangel, cuya principal tarea es abrir legalmente las puertas de la transparencia sobre el desempeño del gobierno y de municipios está pisoteando ese principio que justificaría su chamba al ordenar a diputados del PAN, evitar que facilite la información sobre el informe 2021 del ITAIT hasta que él ordene.

¿Qué oculta?.. Su pobre trabajo e incompetencia…

De otra forma no se entiende que el responsable de facilitar el acceso a la información, bloquee e imponga criterios medievales con autoritarismo.

El ITAIT, visto desde esta perspectiva de complicidad y opacidad, justifica lo que ha denunciado la 4T, sobre este instituto, como cómplice del gobierno por lo cual, diputados locales y federales de Morena ya están viendo con lupa, pero sobre todo al encargado del mismo, que está enseñando el cobre.

Un debate con sombra

Con el segundo y último debate de candidatos a gobernador, donde participaron solo dos aspirantes; el candidato de la Coalición

Va Por Tamaulipas salió con actitud asesorada por Juan Zavala y Roberto Gil, pero sin oponente al frente es como pegarle a la pera en el Gimnasio.

Tanto que especialistas aseguran que el debate, aunque con todos en el ring, no es garantía para que crezca una campaña.

Tienen más punch las marcas .

Por lo que no son pocos los que recomiendan que el PAN debe verse menos en la recta final y aparecer más el PRI y el PRD para que recuperen algo del terreno perdido y tengan un plus especial.

Por Arturo Rosas H.