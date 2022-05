El Truko, arrasa

Una vez más, Cesar “el Truko” Verastegui, demostró que tiene las respuestas para mantener el rumbo de la continuidad en Tamaulipas.

Este fin de semana, Frente a todos los Tamaulipecos, que vieron el debate , lo dijo claramente : Nadie tiene nada que señalarle por actos de corrupción.

Y es que ese fue uno de los temas medulares de este evento, al que solo acudió el Truko y Arturo Diez, pero ni para que invertir tiempo en el candidato de Movimiento, si ya sabemos que está condenado a perder, que solo fue de relleno su candidatura y su campaña.

En tema de corrupción el candidato de la “Coalición Va por Tamaulipas”, fue muy claro : “el que cometa un error, que lo pague”.

Mencionó que su paso que ha tenido por la política : como Alcalde, Diputado y Funcionario estatal; nunca ha cometido algo de lo que tenga que arrepentirse.

Y se comprometió a dar una silla a los integrantes de las Cámaras de comercio para que apoyen en “cuidar” que no haya mano negra en el proceso de adquisiciones y de esta manera, todo se realice, transparentemente.

Dará independencia a cada uno de los contralores de las secretarías para que puedan estar actuando en cada uno de los casos que se presenten para que no queden impunemente.

El ex presidente municipal de Xicoténcatl, dijo, que habrá de combatir la pobreza en cada uno de los municipios, primero ayudando a construir sus casas a cada una de las familias que no cuente con los recursos necesarios.

Y estará promoviendo la realización de proyectos para que las familias formen sus pequeños negocios y puedan tener una mejor calidad de vida.

También habrá de apostarle a ampliar la infraestructura educativa para que las escuelas puedan brindarle la educación que se merecen los niños Tamaulipecos.

El abanderado del PAN, PRI y PRD, para la gubernatura de Tamaulipas, también estará manteniendo una comunicación directa con los maestros para solucionar cada una de sus necesidades al menor tiempo posible.

El Truko ha recorrido cada una de los 43 municipios y tiene la radiografía en sus manos de lo que les “aqueja” para poder dar las soluciones correspondientes y avanzar en cada una de ellos.

Su campaña ha sido de sur a norte, sin descuidar a cada uno de los municipios que se encuentran en la zona centro de la entidad.

Los seguidores del Truko festejaron su participación en este debate y le reconocieron que tiene la visión para llevar el rumbo de esta entidad en los próximos seis años.

En Tampico, Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros; Reynosa y Ciudad Victoria se dieran brotes de respaldo y festejos de victoria.

Prácticamente ha llegado un conteo regresivo; son los últimos días para estar realizando campaña.

César Verastegui estará realizando una serie de cierres en cada una de las zonas de Tamaulipas, donde aprovechará para agradecer el respaldo que ha recibido de la ciudadanía.

El equipo del candidato y el propio abanderado cada vez más muestran una semblanza de triunfo al estar cerca el día de la elección.

Por Mario Prieto