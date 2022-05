Inteligencia ucraniana habría intentado asesinar a Vladimir Putin, pero sobrevivió

RUSIA.- Recientemente, se dio a conocer que el presidente ruso, Vladimir Putin, sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses cuando Rusia acababa de invadir Ucrania.

De acuerdo con las declaraciones del jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, el líder ruso logró sobrevivir a un intento de asesinato por parte de representantes del Cáucaso.

A su vez, detalló que incluso fue atacado por ellos. Sin embargo, afirmó que esta información no es pública y por eso no se había hablado al respecto, pero aseguró que realmente ocurrió.

“Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo”, detalló el jefe de inteligencia.

¿Quiénes son los representantes del Cáucaso? ¿Por qué intentaron asesinarlo?

Según el artículo del diario ucraniano Ukrainska Pravda, representantes de Armenia, Azerbaiyán, Georgia y partes del sur de Rusia, fueron quienes presuntamente intentaron matar a Putin. Sin embargo, logró sobrevivir al ataque, pero nadie habló al respecto.

Hasta el momento, dicha información no ha podido ser corroborada, pero se dice que el presidente ruso ha sido amenazado y teme un intento de asesinato en su contra desde que Rusia invadió a Ucrania el pasado 24 de febrero.

De hecho, esta no es la primera ocasión en que Vladimir Putin sobrevive a un intento de asesinato, pues anteriormente él declaró que han tratado de matarlo, pero, reveló que la razón por la que sigue vivo es porque él mismo se encarga de su propia seguridad.

En una entrevista que ofreció en el 2017 al cineasta Oliver Stone, Putin confesó que había sufrido cinco ataques en su contra, pero logró sobrevivir a todos.

“Hago mi trabajo y los oficiales de seguridad hacen el suyo y todavía se desempeñan con bastante éxito”, confesó el líder ruso en la entrevista que aparece en el documental “Las entrevistas de Putin”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO