Aerosmith cancela gira, Steven Tyler ingresa a rehabilitación

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los cantantes más famosos de la historia, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, ingresó en rehabilitación voluntariamente esta tarde, luego de haber recaído en su adicción a las drogas, la cual padece desde que es muy joven. Por este motivo, la banda tendrá que suspender parte de su residencia en Las Vegas, Nevada, durante junio y julio.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años. Después de la cirugía del pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó e ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”, se lee en un comunicado que la banda lanzó en sus redes sociales.

“Seguiremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre y les informaremos de cualquier actualización tan pronto como podamos”, explicaron los otros integrantes de la agrupación, Joe Perry, John Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford.

El líder de la banda habló sobre su batalla en contra de su adicción a las drogas en una entrevista que ofreció a la cadena Fox News en el 2018. En dicha entrevista, Tyler reconoció que las drogas lo llevaron a alejarse de su familia y compañeros de banda: “Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, engañar a mi familia y lastimar a mi banda. Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó”, dijo Steven en aquel entonces.

Como él, su compañero y guitarrista de la banda Joe Perry también sufrió una grave adicción a las drogas que para mediados de los años 80 pudo haber terminado con la banda.

Sin embargo, fue en ese entonces que Tyler cambió su vida y en 1986 ingresó a un centro de rehabilitación, para así dar paso a la época más gloriosa de Aerosmith. Fue en el 2009 que el cantante tuvo una recaída pero rápidamente volvió a estar sobrio y limpio.

En el 2019 durante una entrevista, el cantante se sinceró acerca de su pasado y hablo sobre los riesgos que enfrentaría si consumiera drogas nuevamente: “Lo que sucede con las drogas es que funcionan al principio, pero no al final. No hay nada más que cárcel, locura o muerte. La gente aún nos quiere ver por un millón de dólares por noche y eso es lo que está en riesgo si vuelvo a consumir. Y mis hijos. Mis gatos. Mis perros. Mi hermosa casa en Maui. Mi novia. Todo eso estaría en peligro”, dijo el cantante en aquel momento.

