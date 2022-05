“Ella es grosera, corriente”: Alfredo Adame habla de su exnovia Magaly Chávez

MÉXICO.- La tensión en ‘Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!’ cada vez aumenta más, pues mientras se hacen más evidentes los bandos en la competencia, hay algunos competidores que comienzan a tener conflictos cada vez más fuertes, entre ellos quienes fueran la pareja romántica del reality, es decir, Alfredo Adame y Magaly Chávez.

Pues, luego de que la pareja rompiera su relación dentro de la competencia, Alfredo Adame trató de reconquistar sin éxito a la influencer, lo cual, provocó que la furia emergiera en él.

Por su parte, Magaly Chávez decidió ponerle punto final a su relación al ver que Adame no respetaba sus promesas y no le daba su lugar ante sus compañeros, lo cual la llevó a elegir resguardar a Guty Carrera de la eliminación, mandando a Alfredo Adame al reto de salvación.

Esto no fue bien visto por Adame, quien terminó despotricando en contra quien fuera su novia, asegurando que le sorprendió la actitud que había tomado Magaly Chávez.

“Lo que me sorprendió fue que Magaly igual se pusiera desde el principio en contra mía. Me siento usado y traicionado (…) Ella es grosera, de poca educación, vamos, corriente”, aseguró Adame en ‘Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!’.

Posterior a estas declaraciones, Alfredo Adame casi se pelea con Oskarín, luego de que el payaso le pidiera que no le alzara la voz a Mariana Ávila, otra de las concursantes del show, lo cual provocó la ira del exconductor, quien le lanzó una patada a quien fuera integrante de ‘Venga la Alegría’.

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS ???????? https://t.co/J707V1idaL ¡Por poco se lo carga el payaso! Adame dio una instrucción como Jefe y su equipo decidió ignorarlo. ???????? En consecuencia Oskarín lo enfrentó. ???????? #DineroParaFamosos pic.twitter.com/1pb73C5r0x — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 26, 2022

Tras esto, Magaly Chávez aseguró que Adame era una persona violenta que estaba intentando llamar la atención, señalándole a sus compañeros que no le siguieran “el show”.

Mientras tanto, Alfredo Adame habló ante las cámaras del programa asegurando que los participantes solo trataban de provocarlo para hacerlo salir de sus casillas, agregando que Magaly Chávez solo lo utilizó para lograr integrarse al reality.

“Magaly que es traidora escoge a Guty. Si no le quieres entrar a un noviazgo, pues mejor di que no antes. Esta tipa me usó para llegar a este reality, pero aquí está Adame Man para combatir todo eso”, puntualizó el expolítico.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO