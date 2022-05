Papá de Debanhi Escobar anuncia que catearán el cuarto de su hija

NUEVO LEÓN.- El papá de Debanhi Escobar informó este jueves 26 de mayo que catearán el cuarto de su hija.

Lo anterior lo dio a conocer en su canal de YouTube.

“Fue un día maratónico, después de eso nos solicitaron otro tipo cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron haber hecho hace mucho tiempo también, hace 40 días, desde que desapareció mi hija, hubo mucha negligencia por parte de la fiscalía de desaparecidos y por lo mismo tuvieron su situación que los quitaron de sus cargos.

“Empezaron a checar el cuarto de mi hija, ¿con qué intención?, no sabemos, ¿qué es lo que venían a buscar? no sabemos, yo siempre les dije el cuarto de mi hija está a disposición de la fiscalía”, dijo Mario Escobar.

El padre de Debanhi señaló que se están pidiendo más cosas desde la intervención del Gobierno Federal.

“Siempre les dije (que el cuarto de Debanhi está disponible), pero hasta ahora que este caso coadyuva con el personal federal encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor Mejía, por la licenciada Rosa Icela y por todos los que integran esa comisión que mandó nuestro presidente, nos empiezan a solicitar cosas que se debieron haber realizado con mucho tiempo”.

Finalmente mencionó que aún les falta una entrevista psicológica.

“Todavía nos falta una entrevista psicológica, todo eso lo debieron haber hechos desde hace mucho tiempo, pero estamos en toda disposición en que se diga la verdad y por eso lo aceptamos, para que no exista ninguna duda de que la familia Escobar Bazaldúa no quiere la verdad o esconde algo, no escondemos nada, queremos la verdad”, dijo Mario Escobar.

