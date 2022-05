Consejos para elegir el mejor cargador para tu celular y no dañar la batería

MÉXICO.- Algo de lo que siempre necesitamos en nuestro dispositivo es un buen cargador, ya que siempre al final del día requerimos de cargar nuestro smartphone, esto lo han aprovechado algunas empresas y han decidido lanzar a la venta cargadores y esto podría causar una confusión a los usuarios, entonces así es como se puede elegir correctamente y que no dañe tu dispositivo.

Algunos dispositivos ya no incluyen un cargador y solo se incluye un cable USB, así que si no cuentas con uno tendrás que adquirirlo, lo primero que hay que conocer es que tipo de conector tiene nuestro dispositivo, puede ser USB tipo C o Micro USB, en el caso de Apple es lighting, así que hay que elegir el cable que necesita nuestro smartphone.

Seguido de esto hay que fijarnos en el voltaje, aunque todos son a 5V hay algunos económicos que no entregan esta energía u otros que son inconsistentes en la entrega de la misma, por eso siempre la recomendación es adquirirlos en una tienda establecida y de marca reconocida.

Si tu dispositivo es compatible con carga rápida, lo mejor es adquirir un cargador de carga rápida, ya que si no esto provocará que tarde un poco más de tiempo en llenar su batería, pero también hay que tener cuidado ya que si nuestro dispositivo no es compatible con este estándar podríamos dañar la batería.

Lo que hay que revisar es el manual o la página oficial de nuestro dispositivo para poder revisar de cuantos amperes y voltaje recomiendan el cargador, con esto podemos elegir el mejor para nuestro smartphone, ya que si adquirimos uno mas pequeño tardará mas tiempo en cargarse o si elegimos uno más grande podríamos dañar nuestro celular.

Finalmente también hay que revisar que el cable sea compatible con la cantidad de energía que tiene nuestro cargador, algunas veces la velocidad de carga se ve influida debido a que el cable no soporta esa cantidad de transferencia de voltaje y amperaje lo cual nos lleva a tener una carga bastante lenta.

Con respecto a los cargadores que tienen dos salidas USB, hay que leer bien cuanto voltaje y amperaje sueltan cada una de estas ya que puede ser que cargue lento o podemos dañar el dispositivo, normalmente los que tienen varios puertos, los hacen así para ofrecer varias opciones en cuanto a la potencia de salida, es por eso que es muy importante leer las especificaciones.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO