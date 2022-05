En Ventaneando tachan de soberbio a Christian Nodal

MÉXICO.- Christian Nodal no para de estar en el ojo del huracán. Este mes de mayo ha sido el más controversial para el cantante de regional mexicano y todo gracias a sus propias declaraciones que han levantado una ola de críticas debido a la supuesta soberbia con la que se está manejando.

Primero exhibió una conversación con su exnovia Belinda en la que la cantante y actriz le pedía dinero para arreglarse los dientes. Nodal justificó que lo hacía para detener los supuestos ataques de los que ha sido objeto por parte de Belinda Schull, la madre de su ex. Sin embargo, usuarios de redes sociales consideraron que fue una acción humillante que dejó muy mal parada a Beli. La actriz de ‘Bienvenidos a Edén’ se encuentra refugiada en España y no ha respondido al escándalo.

No conforme con esto, Christian Nodal realizó un en vivo a través de su Instagram durante la noche del miércoles 25 de mayo. Varios comentaristas de espectáculos afirman que el cantante estaba presuntamente pasado de copas debido a su firma de hilar las palabras y la poca coherencia de los temas que abordó.

Yo no estoy ni a favor de #Belinda ni de #Nodal , ni me gusta la música de ninguno ni nada . Para que no empiecen aquí con sus habladas . Pero después de ver varios lives de Nodal SI ME CUESTIONO : DE QUE TEMA PUEDE PLATICAR ESTE HOMBRE ? Cantinflea y le cuesta hilar 3 palabras pic.twitter.com/CqGSM0B3VT

