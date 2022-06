Cierran gasolinerías al fallar suministro de combustible

TAMPICO, TAM.- Hay por lo menos 8 gasolinerías de la zona que han cerrado al quedarse con “cero gota” de combustible y estar fallando el suministro.

Desde hace una semana se ha estado presentando este problema de escasez de la gasolina, empresarios esperan que pronto se regularice.

“Ya me habían hecho el comentario, sin embargo no estoy cien por ciento seguro, cuál es la situación… Ya me han dicho algunos gasolineros; que han tenido algunos problemas con el suministro, que van un par de días”, comentó Iñigo Fernández. Presidente del Consejo de Instituciones Empresariales de la zona sur de Tamaulipas.

Hay expendidos de Tampico, Madero y Altamira que llevan varios días sin estar recibiendo este insumo, lo que ha empezado a afectar a los automovilistas de esta parte de la entidad.

Existen, algunas, gasolinerías que están trabajando a medias, que uno o hasta días de los productos ( diésel, gasolina roja o verde ) no tienen a la venta.

Y hay negocios que de plano llegaron al cierre temporal de los establecimientos, como ha sucedido en un promedio de 8 ubicadas en la región, como es el caso de dos que se ubican sobre la Avenida Hidalgo con calle Torreón.

“Insisto, no se exactamente a qué obedece esta situación, pero es muy desafortunado que se esté presentando esto, es desafortunado e impacta en todos los giros y más en aquellos negocios donde es uno de sus insumos principales como es el autotransporte de carga y colectivo”, señaló.

No descarto el temor de que se pueda disparar el costo de la gasolina y de los combustibles al continuar la escasez de este producto.

Hay algunas gasolinerías que registran largas filas a consecuencia de esta situación.

Por Mario Prieto