El poder del voto

Tras 70 años de gobiernos del PRI en los que el sufragio no pasó de ser un lema partidista, como resultado de la presión social los presidentes del tricolor se vieron en la necesidad de restituir gradualmente la validez del voto y en la actualidad este se ha convertido en un uno de los instrumentos más poderosos de los que disponen los ciudadanos para elegir democráticamente a sus gobernantes.

A pesar de que aún persisten muestras de las viejas prácticas del priismo prohibidas por la ley, compra y condonación del voto, coacción, intimidación, sustitución de actas de escrutinio, entre otras artimañas y acciones fraudulentas, a las que echan mano algunos gobernantes para anular la voluntad de los electores, el voto sigue siendo el derecho más eficaz para decidir en las urnas el resultado de las elecciones.

Y la mejor manera de evitar o dejar sin efecto cualquier clase de marrullerías antidemocráticas es acudir en masa a votar.

Este domingo 5 de junio es una oportunidad que los tamaulipecos deben aprovechar para elegir al nuevo gobernador del Estado.

No importa a cuál candidato favorezcan con la boleta electoral, lo verdaderamente importante es que ejerzan el sufragio y no dejen el resultado de la elección en manos ajenas. Quienes no voten, no tendrán derecho a quejarse de que el triunfador resultó un mal servidor público.

No hagan caso a las intimidaciones, tampoco de las amenazas, las urnas estarán abiertas de la ocho de la mañana a las seis de la tarde para que acuda a ellas a depositar el sufragio y si, además, los votantes están interesados en conocer las tendencias electorales y cuáles los candidatos que están adelante en las votaciones, a partir de las diez de la noche el Presidente INE, Lorenzo Córdova, informará los avances de los escrutinios arrojados por el método de conteo rápido.

Después de votar, además, pueden aprovechar la ocasión de salir de casa para convivir con la familia y a celebrar que, a diferencia de otros países, en México son los ciudadanos los que eligen a los presidentes, gobernadores, diputados y alcaldes por la vía electoral.

Cabe señalar que, a partir de mañana, los partidos de los candidatos que pierdan la jornada comicial empezarán a buscar culpables y aquellos que no hicieron bien su chamba o que, incluso, traicionaron a la causa partidista, van a pagar las consecuencias.

En el caso de Morena, la advertencia ya salió desde la casona de Bucareli de la capital del país.

El resbalón de la semana, por otra parte, estuvo a cargo esta vez del ex Secretario de Gobernación y actual diputado federal del PAN, Santiago Creel Miranda. En un mensaje que dirigió el jueves parece que lo traicionó el subconsciente pues calificó al PRI como partido antidemocrático, sin embargo, cuando reparó en que el Revolucionario Institucional es aliado del albiazul y el PRD, corrigió de inmediato.

“Ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, –señaló el legislador consciente del lapsus–se veía un atraco a la democracia como en la actualidad”. Ya que hablamos de democracia, cada vez es más fuerte el rechazo social a las realezas.

Como ha ocurrido en España y otros países de tradición monárquica, en la celebración de los 70 años del reinado de Isabel II de Inglaterra hubo muchas expresiones de alegría, pero también se escucharon abucheos, una exigencia que en su momento los gobernantes tendrán la obligación de atender. Una consulta ciudadana, podría que ser una buena opción.

jlhbip2335@gmail.com