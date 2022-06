Llama Américo a estar atentos de los cómputos

VICTORIA, TAM.- Un llamado a las autoridades electorales y a los ciudadanos para no bajar la guardia y estar atentos al cómputo oficial fue realizado ayer por el candidato de “Juntos Hacemos Historia”, Américo Villarreal Anaya.

“Le pedimos al Instituto Electoral que estén atentos, porque Tamaulipas los está viendo, y no hay lugar a dudas de este triunfo y no nos lo van a arrebatar, y aquí nos vamos a ver el próximo fin, para mostrarles la constancia de mayoría de gobernador electo por Tamaulipas, para servirles a ustedes”.

Durante un encuentro con simpatizantes y militantes, en la plaza Juárez, a un lado de la escalinata de Palacio de Gobierno, el candidato de Morena-PT y Partido Verde, advirtió, “el próximo fin de semana, nos deben estar entregando la constancia de mayoría”.

Américo Villarreal dijo que será un “gobernador amigo que los va a estar esperando en esa esquina”, apuntando la esquina de Palacio de Gobierno donde despacha el mandatario y que confía podrá ocupar a partir del 1 de octubre, “para que la conozcan, para servirles, porque esa oficina es para servirlos a ustedes, a nadie más”.

Acompañado de alcaldes, diputados federales y locales, así como integrantes de su equipo y su esposa María de Villarreal, señaló que su gobierno será honesto.

Reconoció que el apoyo de los “tamaulipecos fieles que salieron a sufragar el domingo 5 de junio”, lo llevaron al triunfo.

Apuntó que además de los programas de políticas públicas que se establecerán en su gobierno, para la atención social, “tan apremiante en Tamaulipas en muchas áreas y municipios”, dijo que revisará obras de infraestructura con el gobierno federal para la entidad.

“Lo que tenemos en puerta es que me comprometo a recuperar las instituciones, porque un estado que no tiene confianza en sus instituciones, no puede progresar”, anunciando que la policía estatal, próxima guardia estatal, tendrá capacitación en derechos humanos y de apoyo a la ciudadanía.

“Que los servicios educativos se vuelvan a dignificar, el alumno y maestro en él aula, sean importantes y la Secretaría de Educación cumpla cabalmente lo que esa noble institución tiene que desempeñar”, dijo.

En el caso de la salud, dijo que debe ser importante y no al arbitrio de deseos o componendas, “tenemos que recuperar nuestra institución de la Secretaría de Salud, darles lineamientos y respetarlos, porque es para servir y atender a la gente”, señalando que el compromiso de quien está al frente de la administración es de tener los recursos y dotarlos, para que tengan infraestructura, equipo y capacidad para resolver, “vamos a componer esta gran institución de servicio”.

“Vamos a volver a restituir, dignificar, valorizar los marcos institucionales de las diferentes áreas del quehacer de un gobierno, para que estén conscientes de que sus lineamientos deben ser encaminados en la actuación proba, verdadera y de servicio al pueblo de Tamaulipas”, señalando que será un gobernador atento para hacerlos cumplir las leyes y de proporcionar presupuesto y facilidades para desarrollar su trabajo en beneficio de los ciudadanos.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón