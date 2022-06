Mujer se tatúa el nombre del partido “Morena” en la clavícula derecha

En Tiktok a diario surgen videos polémicos, como el de una mujer hidalguense, identificada como Adriana Estrada, que se plasmó en la piel las siglas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cerca de la clavícula derecha, para expresar su apoyo al partido político dominante en México. En el clip se ve cómo ella revela su nuevo tatuaje y lo presume con orgullo.

“Nada más para callarles la boca a mucha gente que me criticó por andar apoyando a Julio Mencahaca Salazar, yo he sido morenista y seguiré siendo morenista hasta que Dios me quite la vida”, explica en el TikTok, para aclarar que no es priista.

Agregó que no le interesa las críticas que va a recibir, pues de antemano sabe que la llamarán “‘vieja loca’, ‘payasa’, ‘ridícula’, pero no me interesa lo que piensen”. Esto lo hizo el día de las elecciones locales, el pasado 5 de junio.

Espera ser “morenista” siempre

Ella está muy contenta y espera ser la primera militante y seguidora en llevar las siglas tatuadas. Cómo era de esperarse, el debate sobre si estuvo bien o mal lo que hizo la mujer se desató en redes sociales y todos los que participaron tenían opiniones divididas, incluso llegaron a ofenderla, pero muchos creen que no es verdadero.

El pasado 5 de junio, el partido Morena ganó cuatro de las seis Gobernaciones en disputa en las elecciones regionales, por lo que la institución política fundada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ahora controla cerca de dos tercios de los estados de este país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO