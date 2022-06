Éstos son los 10 errores que debes evitar si emites facturas

Si emites facturas, debes tener mucho cuidado de no cometer estos errores que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados como malas prácticas.

Caer en ellas puede llevar incluso a la clausura de tu local o multas severas, si los clientes realizan su denuncia ante el SAT. Las quejas se pueden interponer directamente en el portal web.

Se trata de 10 puntos que se enlistan a continuación para que evites caer en ellos.

Exigir datos adicionales al RFC, nombre, denominación o razón social, régimen fiscal y código postal del receptor. Cualquier dato adicional no es requisito para la emisión de facturas.

Obligar a proporcionar un correo electrónico es opcional, cualquier persona puede revisar en tiempo real que le haya llegado su factura a través de la página del SAT con su RFC y contraseña.

Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita factura. El precio debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o no la factura.

Obligar al receptor a generar la factura en un portal, se debe entregar la factura en el establecimiento en donde se lleva a cabo la operación y al momento de su realización.

Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Se puede emitir con posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación.

Registrar una forma distinta de pago a la recibida o registrada son que esté pagada.

Solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le dará a la factura. Si el receptor no proporciona dicho dato, se debe colocar la clave ‘P01 por definir’.

Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo, sin importar el medio por el cual se realice el pago del producto o servicio.

No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipado.

No emitir facturas. El SAT no tiene suscrito convenio con ningún contribuyente, cámara o asociación para la no emisión de facturas electrónicas.

Además, te explicamos cómo puedes generar tu Constancia de Situación fiscal sin necesidad de hacer largas filas en las oficinas del SAT. Este trámite se puede hacer en línea, siempre que tengas a la mano tu RFC a 13 posiciones y acceso a un correo electrónico.

¿Constancia de Situación Fiscal sin e.firma ni contraseña? Solicítala así

A través de la aplicación móvil SAT ID o del portal de internet con el mismo nombre se puede obtener la constancia. Durante el trámite te pedirán grabar un video con una frase otorgada durante el proceso y contar con la siguiente información:

Identificación oficial vigente.

RFC a 13 posiciones

Correo electrónico personal

Número de teléfono celular

Una vez que se generó el trámite, el documento llegará al correo electrónico registrado en un plazo máximo de 5 días.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR