Presas bajan a niveles críticos

VICTORIA, TAM.- Las altas temperaturas y ausencia de lluvias están provoc a n d o q u e l o s n i ve l e s de las presas desciendan rápidadmente al extremo que pone en riesgo el abastoa zonas urbanas de la región fronteriza planteó la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas.

S a l v a d o r Treviño Garza, Director gener al del organismo dijo que sólo la Presa Vicente Guerrero, registra la mañana de ayer un nivel al 21.36 de su c a p a c i d a d , donde sí bien no representa riesgo para el abasto para el consumo de Victoria, autoridades de COMAPA tuvieron que realizar obras de desazolve en el canal de la obra de toma para seguir suministrando agua a la ciudad.

Previo al inicio de la temporada de verano, la capacidad de reserva de agua en el estado es crítica. Las presas registran sus niveles más bajos de la última década como la presa Pedro José Méndez en Hidalgo, que solo tiene el 17.80 por ciento.

En el caso de la presa “Marte R. Gómez” en el municipio de Camargo, es la única en Tamaulipas que tiene una capacidad de abasto de agua arriba del resto de las de la entidad con un 47.65 por ciento.

Las Presas de la región fronteriza han visto mermada su capacidad de almacenamiento al descender aún más sus niveles, por ejemplo, la Presa “Las Blancas” en el municipio de Mier, al día de ayer registra un 26 por ciento.

En la región sur del estado, la situación de almacenamiento del agua es más crítica, luego que la presa República Española del municipio de Aldama tiene tres años con niveles sumamente bajos y actualmente registra apenas un 26 por ciento de almacenamiento.

La presa Emilio Portes Gil del municipio de Xicoténcatl, registra niveles críticos con un 31 por ciento de su nivel, mientras que la Ramiro Caballero en Mante, registra un 54 por ciento y el sistema lagunario mantiene un 56 por ciento.

Todo en base al monitoreo de niveles de las Presas en Tamaulipas hecho por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la CEAT. Frente a éste panorama que es preocupante y con fundado argumento, ha iniciado la temporada de estiaje y se anticipa que será cálido y seco el clima en las siguientes semanas.

El Director de la CEAT, Treviño Garza dijo que Reynosa aparece con foco rojo de alerta, pues existe un excesivo derroche de agua, fugas y contingencias que han provocado un serio desbalance en la capacidad de suministro del agua en colonias de la ciudad.

Por Antonio de la Cruz