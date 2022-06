“Muy probable que se elimine el horario de verano”: López Obrador

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “es muy probable” que se elimine el Horario de Verano, vigente en el país desde el año de 1996, debido a que la ciudadanía “no quiere que haya ese cambio”.

"Es muy probable que ya no haya Horario de Verano", adelantó el presidente López Obrador. "La gente no quiere que haya ese cambio", aseguró. Pidió, entonces, que "nos vayamos preparando". Más, en: https://t.co/QVz4HfJFix pic.twitter.com/oAxHg0uLNw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 13, 2022

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador reiteró que los ahorros por la implementación de dicha medida son mínimos, además de que hay riesgos a la salud de los mexicanos.

“Es muy probable que ya no haya Horario de Verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie”, dijo.

“Se están los estudios (…) y por encima de la salud nada ni nadie: lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano. Hay que irnos preparando, no pasa nada en la cuestión financiera”, explicó.

El Horario de Verano, que inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre, aprovecha el registro de una “mayor insolación” en la República Mexicana para reducir el consumo de energía diario durante el periodo de máxima demanda de luz.

Desde hace unas semanas, el Gobierno de México ha barajado la posibilidad de eliminar en este 2022 el Horario de Verano, del cual apuntó que hay daños a la salud.

En un informe revelado luego de la intención del mandatario mexicano, de eliminar la medida la Secretaría de Salud aseveró que el cambio de horario afecta el sistema nervioso hasta causar somnolencia, irritabilidad y dificultar la atención, la concentración y la memoria.

Pero también provoca trastornos digestivos como el aumento de secreción del jugo gástrico, disminución diurna y aumento nocturno del apetito. Asimismo trastornos hormonales y malestar general.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA