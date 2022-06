Falta de prevención y poca participación en vacunación desatan incremento de casos Covid

TAMPICO, TAM.- Luego de que la Secretaría de Salud Tamaulipas anunció oficialmente la quinta ola, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 2 afirmó que este incremento de casos se generó por la falta de prevención con las medidas sanitarias y por la casi nula participación en las jornadas de vacunación.

José Luis Sánchez Sustaita, aclaró que en la reciente jornada de vacunación para menores de edad no se cumplió la meta pese a que extendieron un día más la campaña.

“Vimos en la vacunación que no llegamos a la meta, no hubo la respuesta por parte de los padres de los jóvenes, a lo mejor los papás no se dieron tiempo o no tuvieron chance en el trabajo, pero se abrió un día más que fue lunes y la demanda no fue la que nosotros presupuestábamos”.

En este sentido, la subdelegada de programas federales en la zona sur de Tamaulipas, Elizabeth Cruz Hernández dijo que de 20 mil vacunas que enviaron para el grupo de 12 a 17 años en los municipios de Tampico y Madero, solo se aplicaron 14 mil 005 dosis.

El médico, reiteró que las fiestas familiares se deben suspender ya que siempre han sido uno de los factores que genera contagios.

Desde su punto de vista, Sánchez Sustaita declaró que la gente ya no tiene miedo al virus debido a que los intubados y casos fallecidos disminuyeron considerablemente, pero omiten que la vacuna llegó para disminuir el riesgo de esta enfermedad.

“La gente ya no tiene miedo, es mi forma particular de pensar, han visto que ahora el covid les da una sintomatología leve, no paran en el hospital, no se intuban y no se mueren, porque son todos aquellos que han sido vavunado en tiempo y forma, pero desafortunadamente aquellos que les pasa lo contrario es porque son pacientes que no fueron vacunados”.

