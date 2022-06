Se pone la ropa para evitar pagar exceso de equipaje en el avión

COLOMBIA.- Hay quienes hacen lo posible para evitar pagar exceso de equipaje. Tal como sucedió recientemente con un pasajero que sin pensarlo dos veces, empezó a ponerse toda su ropa encima.

Aunque no lo crean, un pasajero se puso hasta los calzones encima para evitar pagar exceso de equipaje

Fue a través de la cuenta de Twitter de un usuario llamado Sir Chandler (un conocido influencer de viajes) que nos enteramos de este caso. De acuerdo con lo que contó, hace unos días se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, cuando de repente se topó con un pasajero que se encontraba en la fila para documentar su maleta, listo para viajar a Bogotá, Colombia.

Resulta que este sujeto iba a volar por una aerolínea de bajo costo, la cual quiso cobrarle el exceso de equipaje por pasarse unos cuantos kilos. Sin embargo, no contaban con que este tipo iba a ser más listo, pues de la nada y para sorpresa de todos, decidió solucionar la situación poniéndose encima la ropa que traía de más… sí, no es broma. En las imágenes se puede ver cómo de repente se pone los calzones encima. Si no nos creen, a continuación les dejamos el video.

Pasajero se va poniendo ropa para disminuir el peso de la valija… en el checkin ???????? ahora en Ezeiza. Vuelo a Bogota pic.twitter.com/eFzGfoShtS — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) June 16, 2022

Como era de esperarse, la historia de este peculiar pasajero rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, pues muchas personas no entendían por qué hacía esto. Pero más tarde, el mismo Sir Chandler explicó que esta práctica es algo sumamente común en los aeropuertos, pues es un truco que un montón de viajeros utilizan para no pagar exceso de equipaje, sobre todo con las aerolíneas de bajo costo… No cabe duda que este personajazo no domina al mundo porque no quiere.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS