Traidores taimados 

Es vital que cada gobernante seleccione bien a sus colaboradores y aliados, pues el tiempo para el aprendizaje es corto, y equivocarse puede ser desgastante.

Basta analizar el caso del ex alcalde XICO GONZÁLEZ URESTI quien se rodeó de un grupo de bufones que nunca supieron hacer las cosas, lo peor es que jamás cambio de actitud, los soportó hasta que no lo aguantaron más y lo echaron de la presidencia municipal.

Un gobernante debe rodearse de personas inteligentes y trabajadoras, para que lo consideren virtuoso de seleccionar a los mejores hombres y mujeres que le permitan atender las necesidades y resolver la problemática ciudadana.

Que sus colaboradores y aliados sean capaces, no rapaces, para ganarse la aprobación ciudadana, pues si fallan no serán ellos los señalados en lo particular, será el gobernante quien cargue con la culpa.

También lo vimos con algunos colaboradores de la actual administración, con fallas evidentes en distintas áreas. Se equivocaron cuando los reclutaron, los compromisos se habían cumplido desde el primer año como para mantenerlos en sus cargos.

Sin embargo, esos malos colaboradores se encuentran en todas partes, por ejemplo, el delegado de los programas federales, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ se lanza con todo para defender a los servidores de la nación cuya reputación es atacada por el PAN en medio de los conflictos electorales.

Tiene una gran razón en defenderlos, pues realmente los servidores de la nación fueron un fracaso, que no aporta mucho a la campaña de Morena. Lejos de cometer una falta electoral en este caso son inocentes.

LUIS LAURO es un fracaso como coordinador de delegados, pues sus siervos de la nación no tienen por qué ser señalados en el expediente de la impugnación, no hicieron nada en la elección.

Su reputación queda intacta, LUIS LAURO es un flojo e inepto funcionario federal que no apoyó la victoria electoral. Agregamos el hecho de que fue un traidor al impulsar a su esposa como candidata de MC, además de saquear la alcaldía al grado que estrena una lujosa residencia.

La reputación de LUIS LAURO no cambió, todos saben que, traidor, corrupto e inepto, más todo lo que se acumule. Es por eso que deben seleccionarse bien los colaboradores y aliados, después pueden arrepentirse.

En ese sentido, nos llamó la atención el mensaje del alcalde de ciudad Victoria, LALO GATTÁS BÁEZ en su muro del Facebook:

“En los momentos difíciles es cuando conoces a tus verdaderos amigos, aliados, socios, colaboradores, trabajadores, pero es cuando también te das cuenta y conoces a los verdaderos desleales, traidores, mentirosos, oportunistas y ambiciosos.

Pero mientras haya alguien en el cielo para protegerme, no habrá nadie en la tierra para derrotarme”.

LALO GATTÁS atraviesa por una terrible guerra en su alrededor, que pasó de las redes sociales a los hechos.

Tiene el respaldo de Morena, al menos los mensajes que se han dado en su entorno lo han sido para apoyarlo por parte de todos.

LALO según su consejo ya conoció a los malos colaboradores, los peores amigos, ambiciones y viles traidores en los tiempos de guerra.

Será momento de ajustes. La casa se limpia todos los días y LALO debe hacerlo con energía y mucha inteligencia. Las peores decepciones vienen siempre de los cercanos, el más vil traidor siempre es el amigo que va a la casa.

Fortalecer su equipo con perfiles adecuados y deshacerse de quienes no dieron resultados.

Nunca será malo recomponer el rumbo.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

patinadero@hotmail.com