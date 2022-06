Investigador de OVNIS tampiqueño descarta trabajar con traductora alienígena

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La traductora alienígena sigue dando de que hablar tras hacerse viral en un programa nacional, su caso llegó a Tampico y el Presidente de la Asociación de Investigación OVNI en Tamaulipas, Juan Carlos Ramón López Díaz calificó a la fémina como una “charlatana” que busca lucrar con la gente, por ello no la invitaría a la ciudad para trabajar de la mano.

Tras la buena respuesta que ha tenido el congreso Ufológico celebrado en el puerto tampiqueño, el investigador dijo que en este evento participan personas expertas e investigadores, todo lo contrario a Mafe Walker.

“Hubo esa noticia viral de qué se iba a presentar en el congreso, nosotros no podemos evitar que entre (a Tampico) este personaje, sin embargo, no le daríamos la entrada como parte del congreso porque según nuestra investigación y a mi punto de vista cómo presidente de la asociación no corresponde a un hecho real y verás”.

Recalcó que estas personas solo buscan fama a través de las redes sociales, sin conocimiento alguno del tema.

“En lo particular yo puedo dar mi opinión porque soy investigador, hay muchos falsos profetas y lamentablemente estos temas van hacia arriba, mucha gente trata de lucrar con el momento, hay gente que tiene cierta información y abre portales por eso hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas, esta muchacha para mí es una falsa profeta”, finalizó.

Por Javier Cortés/ La Razón.