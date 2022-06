Por trabajo no pudo festejar a papá, pero le imprimen imagen a tamaño escala

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El señor, Fernando Gutiérrez festejó el día del padre de una manera diferente, sin la presencia de su hijo pues por cuestiones laborales no pudo visitarlo. Sin embargo, su nuera Lourdes Villaseñor propuso imprimir la imagen de su marido a tamaño escala y llevarlo consigo a Playa Miramar para sentir que los acompaña en un momento importante.

Villaseñor, declaró que su esposo trabaja en Villa Hermosa, Tabasco, por lo que no hubo manera de que se reuniera con sus seres queridos, pero no tuvo límites y decidió imprimir la imagen de su marido que mide cerca de 1.75 metros.

“Lamentablemente por trabajo no pudo acompañarnos pero se nos ocurrió la idea de traerlo de esta forma y pasar un buen rato aquí con la familia y sentir la presencia de mi esposo, hemos visto de algunos otros videos y familias que no pueden estar con ellos y han impreso la imagen de su familiar o amistad, y dijimos vamos a hacerlo nosotros también”.

La familia disfrutaba de una tarde soleada con vista al mar, mientras degustaban de unos alimentos que llevaban.

Por su parte, Fernando Gutiérrez reconoció que es de la Ciudad de México pero llegó a Madero para vivir y acudir a playa Miramar en una festividad es ya la tradición familiar.

Dijo estar feliz por la tarde amena que estaban pasando y pese a que su hijo no lo pudo acompañar, esta imagen sirvió para sacar las mejores risas y fotografías.

“Está bastante bien, son nuevas formas de que la gente esté presente, no he hablado por teléfono con él pero ya me mandó mensaje”.

