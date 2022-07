Aprovechan descuentos en Comapa

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Como un apoyo a la economía de los usuarios que presentan atrasos en sus cuentas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), seguirá aplicando el programa de descuentos al 100 por ciento en recargos durante todo el mes de julio.

Con este programa los usuarios logran reestructurar sus cuentas y solicitar un convenio de pago, únicamente con acercarse a las oficinas a solicitarlo.

La señora María Luisa Gallegos Ruiz, es una de las beneficiadas en conseguir un acuerdo de pago, luego de que la persona a quien le rentó su domicilio le dejará un adeudo de más de 6 mil pesos.

“Es un apoyo muy grande por parte del Gobierno, el agua es un servicio vital y es necesario tener nuestra cuenta en orden; reestructuraron mi cuenta y me aplicaron la quita de recargos con el cual puedo pagar menos y liquidar en un par de meses”, comentó la usuaria.

Por su parte el señor Juan Martín de la Fuente, aseguró conseguir ponerse al corriente al liquidar su adeudo de 3 mil 400 pesos al solicitar un convenio de pago.

“Nada más vine a checar mi adeudo y luego me preguntaron si quería hacer un convenio o vendría a liquidar, después me aplicaron el programa de descuento; recomiendo que vengan a solicitar este programa, a mí me quitaron mil doscientos pesos de puros recargos; te dan facilidades con las que puedes pagar de contado o en abonos”, concluyó el usuario.

Oliver Gurrión, Gerente Comercial de COMAPA, mencionó que la vigencia de este programa se debe a indicaciones de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas y la Gerente General de COMAPA, Silvia Fernández Gallardo Boone, para llegar a todos los usuarios con rezagos.

Los interesados en estos beneficios, deben presentarse en las oficinas de COMAPA ubicadas en Victoria 4610, frente al Parque Mendoza; Luis Caballero 2002, entre Perú y Venezuela y en González S/N entre Camargo y Dr. Mier, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con una identificación oficial con foto.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON