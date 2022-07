Mujer capta en video el momento en que un rayo impacta el auto de su esposo

FLORIDA.- El momento exacto en el que un rayo impacta contra un automóvil quedó registrado por una mujer de Estados Unidos, quien relató que en el vehículo viajaban su esposo e hijos.

La mujer, quien se identificó como Michaelle May Whalen, grabó un video en el que se observa el impacto de un rayo contra un carro que se encontraba delante de ella, en el que se trasladaban sus familiares. De acuerdo con la testigo, el clip fue tomado desde su vehículo y el incidente se registró el viernes 1 de julio, en Tampa Bay, Florida.

A woman captured this insane video of lightning hitting her husband's truck in front of her. @islivingston explains why no one was harmed and the strike appears in zigzags and loops near the end: https://t.co/F8lNQUVrND pic.twitter.com/wv6MVjPgC0

— Capital Weather Gang (@capitalweather) July 7, 2022