Actor acusado de canibalismo ahora trabaja en un hotel y está arruinado

ESTADOS UNIDOS.- Armie Hammer, el actor que fue acusado de canibalismo y abuso sexual en el 2021, ha tenido un cambio radical en su vida.

Tras haber perdido sus papeles en The Offer y Shotgun Wedding por el escándalo, parece que podría haber encontrado un nuevo trabajo alejado de los sets de filmación.

Recientemente corrió el rumor de que Hammer estaba trabajando como conserje de un hotel en las Islas Caimán. Esta información fue desmentida, pero se reveló que se trataba de una broma de los empleados del lugar. Sin embargo, todo apunta a que, efectivamente sí está trabajando en el hotel, pero en otra área.

Una fuente ha revelado a Variety que Hammer está trabajando como vendedor de multipropiedades.

“Está trabajando en el resort y vendiendo multipropiedades. Está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, comentó un informante.

Esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato, señaló que antes de vender multipropiedades, el actor administraba un complejo de departamentos en las islas Caimán.

Hammer decidió vivir allí para poder estar cerca de sus dos hijos, que habitan en las islas Caimán junto a su exesposa Elizabeth Chambers.

Además de las declaraciones, TMZ publicó unas fotos en las que aparece Hammer supuestamente trabajando en el Morritt’s Resort.

Fue enero de 2021 cuando una mujer compartió unos mensajes que supuestamente recibió de parte de Hammer. Bajo el nombre House of Effie en Instagram, la usuaria filtró algunas “perturbadoras fantasías sexuales” del intérprete, incluyendo actos de canibalismo. Además, también afirmó que él la violó.

“Me violó. Traté de escapar, pero él no me dejó. Pensé que me iba a matar”, destacó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR