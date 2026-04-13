Tormenta eléctrica deja sin agua a decenas de colonias en Victoria

Las fallas eléctricas dejaron fuera de funcionamiento diversos sistemas de bombeo

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La tormenta eléctrica registrada este domingo provoco afectaciones en el suministro de agua potable, luego de que interrupciones en el servicio de energía eléctrica impactaran la operación de equipos de bombeo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

De acuerdo con el aviso emitido por autoridades municipales, las fallas eléctricas dejaron fuera de funcionamiento diversos sistemas de bombeo, lo que ocasionará baja presión o suspensión temporal del servicio en amplios sectores de la capital tamaulipeca.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos para restablecer las líneas eléctricas afectadas, con el objetivo de normalizar el suministro y permitir la reactivación de la infraestructura hidráulica en el menor tiempo posible.

La COMAPA Victoria informó que, una vez restablecida la energía, el equipo técnico activará de inmediato los sistemas de bombeo para recuperar gradualmente el abasto de agua en las zonas afectadas.

Entre las colonias impactadas se encuentran Américo Villarreal Guerra, Banrural, Estudiantil, Linda Vista, Luis Echeverría, Tamatán, Ascención Gómez, Auténticas Playas, Ex Hacienda de Tamatán, Guadalupe Mainero, Hogares Modernos, La Gloria, Lázaro Cárdenas, Luisa Montemayor de Lavín, Miguel Hidalgo, Morelos, Obrera, Oralia Guerra de Villarreal, Pedro José Méndez y San Francisco, además de sectores como Área 7, Sector La Huerta y la Unidad Habitacional del Norte.

También resultaron afectados diversos fraccionamientos y unidades habitacionales como Camino Real, Campestre Sierra Bonita, Familias Fuertes, FSTSE, Jacaranda, Junta Local de Caminos, La Cima, Las Torres, Los Cristales, Los Fresnos, Los Laureles, Mi Ranchito, Mira Sierra, Misión San Agustín, Naciones Unidas, Nuevo Santander, Privadas Canteras, El Sauce, El Secreto, del Nogalar, Quinta Laura, Residencial La Quinta, Las Canteras, Panorama, Verona, Rincón de Tamatán, San José, Santa Bárbara, Santa Laura, Santa Lilia, Sierra Platino, Unidos Avanzamos, Vergel de la Sierra, Villa Montaña, así como los infonavit Aldama, Fidel Velázquez y Miguel Alemán.

Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Eduardo Gattás, solicitaron la comprensión de la ciudadanía ante esta situación derivada de causas naturales y reiteraron que se trabaja de forma coordinada para restablecer el servicio a la brevedad.