Mullin reconoce cooperación de Sheinbaum con Washington

El secretario de Seguridad Nacional de EEUU declaró ante el Congreso que la administración actual colabora más que la de AMLO

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Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que el gobierno de Claudia Sheinbaum coopera con Washington como ninguna administración mexicana lo había hecho antes.

«Estamos impresionados», dijo Mullin, quien asumió el cargo apenas en marzo pasado y visitó México hace dos semanas para reunirse con la presidenta.

La comparación fue directa con el sexenio de López Obrador, al que describió como una administración que permitió a los cárteles operar con total libertad de movimiento.

Reconoció que las incautaciones récord de drogas, armas y dinero son resultado de esa mayor coordinación bilateral.

La audiencia era para discutir el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para 2027.

Mullin advirtió, sin embargo, que los cárteles se están adaptando a las nuevas condiciones fronterizas.

Señaló el hallazgo reciente de un túnel en la frontera con Tijuana, el primero en muchos años, y el creciente uso de drones para el trasiego de mercancía.

Indicó que nueve cárteles distintos controlan cada tramo de la frontera mediante un sistema de plazas con líderes identificados.

«Sabemos quiénes son todos esos líderes de plazas. Los estamos buscando y los vamos a arrestar», advirtió.

También anunció la construcción de un muro secundario inteligente, capaz de detectar escaladores y rastrearlos con drones en tiempo real, con meta de terminación en verano de 2028.

Mullin subrayó que Estados Unidos respetará la soberanía de México en el marco de esta cooperación.