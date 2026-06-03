Esperan 4.3 millones de turistas en Verano

Se coordina Turismo con municipios para implementar protocolos de seguridad para los paseantes en 6 playas y principales centros turísticos de Tamaulipas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A pocas semanas del inicio del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, en coordinación con los ayuntamientos, implementa protocolos de seguridad en las seis playas y principales centros turísticos del estado para garantizar una estancia segura a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Se estima que del 11 de julio al 30 de agosto se registre una afluencia de 4.3 millones de visitantes, así como una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos.

El secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que ya se prepara el operativo de seguridad para que los turistas disfruten de las playas, pueblos mágicos y demás atractivos turísticos de la entidad.

“La intención es que todos los que visiten Tamaulipas se lleven una gran experiencia del estado”, señaló.

Indicó que para este periodo vacacional se espera un incremento del tres por ciento en la afluencia turística en comparación con el año pasado.

El funcionario destacó que la promoción de la infraestructura carretera favorecerá la llegada de visitantes, particularmente en rutas como la carretera Ocampo-Tula, donde se prevé una importante movilidad turística.

Asimismo, señaló que se han intensificado las campañas de promoción en entidades estratégicas como Nuevo León y Coahuila, con el propósito de fortalecer la llegada de turistas a Tamaulipas.

“La confianza está regresando y eso se refleja en las cifras históricas que hemos alcanzado en materia turística”, afirmó.

Hernández Rodríguez explicó que actualmente se trabaja en la definición de protocolos de seguridad y ordenamiento en las playas mediante una comisión integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Entre las acciones se contempla la delimitación de áreas específicas para la circulación de vehículos tipo Razer y cuatrimotos, además de la coordinación con los municipios que organizarán eventos recreativos durante la temporada vacacional.

Mencionó que playas como Bagdad y La Pesca preparan festivales y actividades para atraer visitantes.

“Debemos dar orden a las playas y a todos los atractivos turísticos. Los alcaldes están asumiendo esa responsabilidad y también es importante fomentar un turismo responsable. No solamente el gobierno debe cuidar estos espacios; también quienes salen a vacacionar”, expresó.

El secretario de Turismo subrayó que cada municipio determinará las medidas específicas que aplicará en sus destinos turísticos.

Como ejemplo, señaló que en Playa Miramar se mantendrá la restricción para ingresar con envases de vidrio, con el fin de proteger a los visitantes y preservar el entorno.

Finalmente, reiteró que la dependencia brindará apoyo a los municipios para la correcta aplicación de los protocolos de seguridad durante el periodo vacacional, que iniciará el próximo 11 de julio y concluirá el 30 de agosto