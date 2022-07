Crimen y Covid-19 en México dejan a 328 mil huérfanos: PAN

MÉXICO.- El grupo parlamentario del PAN en la Comisión Permanente informó que existen 328 mil 266 niñas, niños y adolescentes huérfanos por la muerte de sus padres como consecuencia de covid-19 y los asesinatos cometidos por el crimen organizado.

Desde la llegada de Morena al gobierno federal, 328 mil 266 niñas y niños han perdido a su mamá, a su papá o ambos; muchos de ellos se encuentran en total desamparo y el Estado los está dejando en una vulnerabilidad muy lamentable”, dijo la senadora Kenia López.

Añadió que “sólo para poner en contexto el nivel de este terrible drama que se está viviendo en México, la India tiene mil 400 millones de habitantes y México sólo tiene 126 millones.

De acuerdo con un estudio realizado por el Imperial College of London, hasta el 5 de abril de este año había 318 mil 900 menores de edad en estado de orfandad, ya sea por ausencia de uno o de ambos padres como consecuencia de covid”, dijo.

López Rabadán resaltó que “muchas de estas pérdidas, de estas ausencias, se pudieron haber evitado si se hubieran tomado las medidas necesarias, si los hospitales hubieran estado preparados con personal, equipo y medicinas suficientes.

Su irresponsabilidad no sólo causa huérfanos por la negligencia médica, también por la incapacidad para proteger a los mexicanos, particularmente a las mujeres que hoy, como nunca, están padeciendo una brutal espiral de violencia.

Un nivel tal que ha dejado desde diciembre, una vez que llegó López Obrador, y marzo de 2021, a cuatro mil 966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus padres a manos de, en muchas ocasiones, sus parejas o exparejas”, destacó.

La legisladora federal dijo que “las mamás en este país que han sido asesinadas, lamentablemente también, además de su feminicidio, generan que más de cuatro mil 966 menores de edad, que estos sus hijos, hoy no tengan quien los cuide. Estos datos terribles son los que proporciona la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, tiene más de un año que estos datos no se actualizan”.

La diputada Sonia Rocha recordó que los panistas en Cámara de Diputados propusieron una reforma legal para que “el Inegi tenga detectados todas estas niñas y niños que se quedaron sin su padre o sin su madre”.

Recordó que México es “el segundo país con más niños en estados de orfandad, se quedaron sin los dos padres; eso no significa al final que estén a lo mejor sin nadie a su cargo, pero no es lo mismo y no suple, eso lo dicen los especialistas”.

