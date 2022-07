Preparan sus maletas

TAMAULIPAS.- Muchos de los alcaldes, diputados y funcionarios de Tamaulipas están , listos, para preparar sus maletas para irse de vacaciones.¿ Habrán trabajado mucho ? …. Si hay algunos directores y jefes de la comuna, que tienen más que desquitado el hacer una pausa a la chamba y descansar. La verdad hay municipios, como Tampico, donde se ha logrado un cambio espectacular de la ciudad, desde su programa de limpieza hasta la iluminación y los resultados en Materia de Obra Publica, aunque pese a esto, casi nunca se ha ido de vacaciones el alcalde, Chucho Nader.

Es un ejemplo de un político de tiempo completo y que se ha rodeado de un equipo que trabaja a la par con él. Pero , también hay otros, que no se lo merecen, pues no desquitan ni el salario diario que les pagan. Existen alcaldes, en Tamaulipas , que se la han llevado pateando el bote y que no han arrojado ni un solo resultado, por el contrario, representan un retroceso.

En el caso de la zona metropolitana, a parte del próximo viernes 15, la mayoría de los regidores brillarán por su ausencia y estarán emprendiendo la huida. Sabemos que en algunos municipios les habrán de dar unos cuantos pesos de “bono” a los integrantes del Cabildo , al portarse bien en cada sesión y convertirse en ciegos, sordos y mudos, con ese dinerito, algunos buscarán irse de viaje pero otros, van a preferir ahorrar y mejor van a poner la alberca familiar en su patio, para refrescarse .

Claro, qué hay algunos, a los cuales les va alcanzar para ir a vacacionar a Cancún , Puerto Vallarta, Acapulco o en algún rinconcito de Estados Unidos , otros andarán de fresas en Disney World, aunque no tengan mi para comer ni pagar la Tanga al terminarse la chamba. Ya usted habrá de calificar quienes tienen todo el derecho a descansar y quienes, no. En el mismo sentido se encuentran los Legisladores locales y Federales, quienes habrán de aprovechar su mega suéldalo para darse un gustito.

DE GIRA EL GOBER POR EL SUR.

El Gober, Cabeza de Vaca, realizó una gira, por la zona sur de Tamaulipas, donde inauguró obras de pavimentación de calles, que se hicieron con recursos estatales. Empezó en el municipio de Altamira, donde acompañado de Armando Martínez, lleva acabo esta tarea en la Tampico Altamira, después se trasladó a la comuna porteña, acompañado de Chucho Nader, la primera autoridad local.

Y finalmente en la urbe petrolera, con Adrián Oseguera, se dio el corte de listón de las calles que de hicieron a base de concreto . SIGUEN DEL “CHONGO” LOS DIPUTADOS En el Congreso de Tamaulipas, las cosas están que arden , ahora se siguen peleando las comisiones. Dieron a conocer los panuchos que recibieron un fallo a favor de la sala superior del Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación .

Las comisiones se habrán de mantener cómo están actualmente, con esto amarran que no les den un golpe de estado, los morenos. La película churra de los legisladores, continuará y , la neta, dan flojera y pena ajena, en lugar de que se pongan a trabajar en lugar de andar de payasos.