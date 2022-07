Britney Spears canta la versión “prohibida” de ‘…Baby One More Time’

CIUDAD DE MÉXICO .- Britney Spears sorprendió a sus seguidores en Instagram al cantar el éxito ‘… Baby One More Time’ en una versión que quería lanzar hace 14 años, pero que su equipo de trabajo no le permitió.

La cantante compartió un video en el que se le escucha cantando su primer éxito en el mundo de la música. Además escribió un mensaje donde menciona cómo no se le permitió volver a lanzar dicha canción como ella deseaba.

“Y lo que me dieron fue a cuatro niñas, incluída mi hermana, haciendo una versión de cinco minutos de cuatro canciones remezcladas sin siquiera tener que hacer un esfuerzo o bailar”.

Britney Spears agregó que se trata de la canción que buscaba cantar hace años y que no le importa si los músicos expertos piensan que no es tan buena la versión.

https://www.instagram.com/p/CgDRvTxMVRR/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

“Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada. Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar… y de que mi propia familia me hizo el ridículo. No voy a ser víctima”.

En el mensaje, Spears también recrimina los acontecimientos que vivió bajo la tutela de su familia, pues “le quitaron sus derechos” ya que no podía ni tener las llaves de su auto.

Esta es una de las pocas ocasiones que se le escucha cantar a Britney Spears en la red social, en especial después de que le fue retirada la tutela de su padre, James Parnell Spears.

Durante 13 años, la cantante se encontraba bajo el control de su padre, esto significaba que él tenía control sobre su patrimonio y decisiones.

